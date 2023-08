La Monja II será la película más violenta de la franquicia El Conjuro

La franquicia El Conjuro está preparando su expansión con el estreno de La Monja II, secuela que llegará a los cines en septiembre tras el éxito de taquilla que fue La Monja - 47% hace 5 años. Los fans están a la espera de saber qué sustos les depara la continuación y el estudio acaba de dar una pista al decir que será la película “más violenta” de la serie que empezó en 2013 tras el lanzamiento de El Conjuro y varias historias que se enfocaron en los casos investigados por Ed y Lorraine Warren.

Luego de haberse exhibido en los cines de Estados Unidos, New Line Cinema finalmente presentó el primer tráiler de La Monja II el mes pasado, y ahora parece que el equipo que trabajó en la película está tratando de elevar las emociones y expectativas de su público al compartir detalles sobre la producción. El director Michael Chaves, que viene de trabajar en El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo - 85% promete a los fans de la franquicia que este spin-off será la historia más violenta que hayan visto dentro del universo taquillero de terror que está por sumar su película número nueve.

En una entrevista para la revista SFX, que fue compartida por Games Radar, el director dijo que el público estará por ver “un nuevo nivel en violencia” en la secuela que se estrenará el próximo mes. También dijo que trabajaron mucho para conseguir que sea más oscura y que tenga los sustos necesarios para complacer a los fans del género.

Creo que esto se vuelve más oscuro. Incluso el público ha dicho esto, cuando lo proyectamos. Definitivamente es más violento de lo que esperaban de una película de El Conjuro. Siempre es un equilibrio delicado. Definitivamente da miedo, se entrega al 100 por ciento en eso. Así como las audiencias de terror han desarrollado el apetito por el género, el apetito por la violencia ha comenzado a aumentar, por lo que hay algunos elementos violentos en esto.

La Monja II marcará la tercera ocasión en que aparece el demonio Valak, con la actuación de Bonnie Aarons. Esta entidad fue el principal antagonista de El Conjuro 2: El Caso de Enfield - 80% y luego obtuvo su propio spin-off bajo el nombre de La Monja. En estas películas aparece en la forma de una monja demoníaca, pero también como The Crooked Man (El Hombre Torcido), con la interpretación de Javier Botet, y Lorraine Warren fue la primera en verlo.

Taissa Farmiga también regresará en el papel de la hermana Irene, la monja que está tratando de enviar a Valak de regreso al infierno. Michael Chaves dijo que al comienzo de la película ella se está escondiendo luego de la experiencia traumática que vivió en la primera parte. Esto fue lo que comentó a Entertainment Weekly cuando se lanzó el tráiler del filme:

Está viviendo esta vida anónima en este convento en Italia. Tuvo esta experiencia traumática, esta gran aventura, y ahora quiere vivir la vida de servicio.

La descripción oficial de la película confirma que la historia transcurre en Francia en el año 1956, donde se produce el asesinato de un sacerdote y “el mal se está esparciendo”. Allí se menciona también que la hermana Irene se volverá a encontrar a Valak y que se enfrentará nuevamente contra el demonio con apariencia de monja. Tal vez, la dirección de la franquicia cambiará con este spin-off que cuenta con un guión que fue trabajado por los escritores de Maligno - 67%, M3gan - 68% y La Morgue - 86%, filmes del mismo género que han destacado en los últimos años.

Mientras seguimos esperando el estreno de La Monja II (este 8 de septiembre en Estados Unidos), la franquicia está desarrollando la secuela de El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo con Patrick Wilson y Vera Farmiga de regreso, así como también James Wan en el cargo de productor. De momento, su título es The Conjuring: The Last Rites según lo que fue revelado en la edición de CinemaCon de 2023.

