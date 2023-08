Rojo, Blanco y Sangre Azul: público está amando la nueva comedia romántica gay

La representación LGBTQ en la pantalla grande o chica ha aumentado en cantidad y en calidad en los últimos años, y las nuevas generaciones han recibido con los brazos abiertos a las series y películas que se atreven a trascender los clichés y a ofrecernos algo más que el amor heterosexual. El nuevo fenómeno en redes sociales es Rojo, Blanco y Sangre Azul, una comedia romántica que el público está amando.

Red, White & Royal Blue fue dirigida por Matthew López en su primera incursión como director, y con un guión coescrito por Ted Malawer. La cinta presenta a Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine en los roles principales del hijo de la Presidenta de los Estados Unidos y príncipe británico, respectivamente, cuya relación florece en amor.

El argumento sigue a Alex Claremont-Diaz, quien se enfrenta a golpes con el príncipe británico, Henry, durante una boda real en Reino Unido. Tras ser fotografiado y difundido, este conflicto los obliga a simular una amistad para evitar complicaciones diplomáticas y mediáticas, que luego da paso a un amor verdadero.

Póster de Red, White & Royal Blue (2023)

Producida por Amazon Studios junto a Berlanti Productions, la película cuenta con actores destacados como Uma Thurman, Stephen Fry, Sarah Shahi, Rachel Hilson y Ellie Bamber. Se filmó en Inglaterra durante el verano de 2022 y se presentó en el BFI IMAX de Londres antes de su lanzamiento en Amazon Prime Video el 11 de agosto de 2023. La banda sonora, compuesta por Drum & Lace e incluyendo temas de Vagabon y Oliver Sim, se lanzó junto con la película en la plataforma en línea, añadiendo un toque musical distintivo.

Esta película está basada en la novela del mismo nombre de Casey McQuiston, persona no binaria que ahora escribe novelas románticas destinadas al público queer, pues al asistir a una escuela evangélica conservadora sintió un gran aislamiento, y con sus libros quiere que los adolescentes queer no sientan lo mismo.

Nacide el 21 de enero de 1991 en Baton Rouge, Luisiana, McQuiston trabajó en la publicación de revistas después de graduarse en periodismo en la Universidad Estatal de Luisiana. Encontró el éxito con Red, White & Royal Blue, que fue su novela debut y se convirtió en un éxito en ventas, además de que fue reconocida en los Premios Alex en 2020. Su segundo libro, One Last Stop, también recibió atención mediática, y debutó en literatura juvenil con I Kissed Shara Wheeler.

La representación en las últimas dos décadas

Desde la década de 2000, la representación LGBTQ en Hollywood y en plataformas de streaming como Netflix ha experimentado avances significativos. Antiguamente, los personajes queer eran a menudo estereotipados y relegados a papeles secundarios o cómicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la industria ha comenzado a reconocer la diversidad y complejidad de la comunidad.

Series y películas han surgido, poniendo en primer plano a personajes LGBTQ que no solo son multidimensionales, sino también protagónicos. Plataformas como Netflix han liderado este cambio, con producciones como Orange Is the New Black - 87% y Sense8 - 88%, donde la identidad es central en la trama. Además, Hollywood ha empezado a reconocer y premiar estas representaciones, con películas como Luz de Luna - 98% y Llámame Por Tu Nombre - 97% recibiendo aclamación crítica y premios importantes. Los creadores LGBTQ también han obtenido más visibilidad, contribuyendo a una narrativa más auténtica y sensible.

No obstante, aún existen desafíos. La representación de personas trans y no binarias sigue siendo escasa, y en muchos casos, los papeles LGBTQ aún son interpretados por actores cisgénero y heterosexuales. Aunque los avances son notables, la industria aún tiene camino por recorrer para lograr una representación completamente inclusiva y auténtica.

