La balada de pájaros cantores y serpientes: Teaser presenta a los personajes de Peter Dinklage y Viola Davis

Es hora de volver a los años más siniestros de Panem. A casi una década de que el fenómeno literario se tradujera al cine por primera vez, Lionsgate ha liberado el primer teaser de la precuela Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. La producción del filme ha sido particularmente celoso con sus vistazos a la entrega, pero ya tenemos uno nuevo a los protagonistas y villanos.

El video es un material de presentación que se usa de orientación para los alumnos de la Academia del Capitolio, una escuela de élite para los individuos mejor acomodados del centro político de Panem. El primer personaje en ser presentado es Casca (Peter Dinklage), el decano de la institución, y es seguido de Volumnia Gaule (Viola Davis), la maestra de los Juegos del Hambre. Pronto también se revela a Coriolanus Snow (Tom Blyth), el protagonista y futuro presidente de ese país ficticio.

En él, los personajes hablan de la importancia que tiene la imagen de los estudiantes de la Academia, pues ellos representan al Capitolio con su mera presencia. Fiel al estilo propagandístico de este estado que vimos en la tetralogía original, todo parece indicar que el verdadero propósito de esta escuela es formar, bajo un estricto cuidado, a los futuros líderes de la brutal nación.

¿De qué se trata la precuela de Los Juegos del Hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes?

Como saben, el filme se ambienta años antes del nacimiento de Katniss (Jennifer Lawrence) y sigue la realización de los décimos, y titulares, Juegos del Hambre. El protagonista será Snow, quien en la trilogía literaria y saga cinematográfica, es el principal antagonista. Y lo verá volverse el mentor de Lucy (Rachel Zegler), el tributo de ese año proveniente del Distrito 12. El relato verá al joven convertirse en el calculador y manipulador líder que conocemos años después.

Sin revelar de más, pues la novela en la que se basa se publicó hace unos años, los personajes de Dinklage y Davis serán clave para el desarrollo y formación de Snow. La actriz ganadora del Oscar ha hablado sobre lo brutal de su papel y cómo tendrá una importante influencia en el relato. Estos dos estelares intérpretes son uno de los mayores atractivos de la precuela para esta franquicia.

El teaser, de menos, confirma que Lionsgate no tiene pensado retrasar la película pese a las huelgas de actores y guionistas. Aunque cuenta con el impulso de lo popular de sus entregas anteriores, será interesante ver si, de continuar los paros laborales, se puede sostener por sí misma en taquilla. Hasta ahora, sólo se ha compartido un puñado de imágenes y un tráiler.

Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes llegará a cines el 16 de noviembre, una fecha de lo más reñida, pues se enfrentará a The Marvels y Dune: Part Two, dos títulos de otras grandes franquicias que para entonces ya llevarán un par de semanas en cartelera. Sin mencionar que tendrá que resistir los subsecuentes lanzamientos de diciembre rumbo a la temporada de premios.

