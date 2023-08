Ridley Scott se arrepiente de haber dirigido Alien Covenant en lugar de Blade Runner 2049

La ciencia ficción cambió para siempre con el estreno de Blade Runner - 90% en 1982, película dirigida por Ridley Scott que se ha convertido en un clásico de culto para los amantes del género. Muchos años después, en 2017, llegó a salas Blade Runner 2049 - 88%, otro hito que pasó bastante desapercibido en taquilla pero que con el tiempo ha sido incluso mejor valorada que su predecesora. La dirección de la segunda parte quedó en manos de Denis Villeneuve, cuya visión y talento fueron suficientes para dar sentido a una ambiciosa propuesta con múltiples lecturas sobre el espectro humano. En entrevista con Empire, Ridley admite sentirse arrepentido de no haber estado al frente de 2049; recordemos que rechazó el proyecto por Alien: Covenant - 69%.

No te pierdas: Napoleón: Ridley Scott omitió en la película el problema de hemorroides del protagonista porque "era un distractor"

Blade Runner 2049 se sitúa treinta años después de los eventos de la película original. La trama presenta a K, un cazador de replicantes interpretado por Ryan Gosling, quien desentraña un misterio que podría alterar el frágil equilibrio entre humanos y replicantes. En su búsqueda, K descubre secretos ocultos que lo llevan a rastrear al desaparecido Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, un antiguo Blade Runner. A medida que K profundiza en la investigación, se enfrenta a preguntas sobre su propia identidad y al desafío de cuestionar la línea entre humanidad y tecnología en un futuro distópico.

La película apenas logró US $259 millones, un número lamentable teniendo en cuenta los US $150 millones de presupuesto. Pero la cinta es realmente un punto álgido en la cinematografía de ciencia ficción, una secuela que a opinión de muchos supera a la original y que con el tiempo ha recibido mayor aceptación y devoción. Ridley Scott está consciente de lo buena que es y ahora admite que debió decir no a Alien: Covenant:

Te invitamos a leer: Ridley Scott dice que Joaquin Phoenix hizo que Napoleón se reescribiera varias veces: "se hizo más grande y mejor"

No debería haber tenido que tomar esa decisión. Pero tuve que hacerlo. Debería haber hecho Blade Runner 2.

Scott no quedó completamente fuera de Blade Runner 2049, pues tuvo la oportunidad de fungir como productor ejecutivo. En 2017, Denis Villeneuve declaró para IndieWire que Ridley le dio brindó su propio espacio de trabajo, concediéndole toda la libertad creativa posible y no siendo una carga persecutoria, lo cual agradeció:

Me dijo desde el principio que me daría todo el espacio, toda la libertad, se alejaría y esa sería mi responsabilidad, y si lo necesitaba, estaría al otro lado de la línea. De lo contrario, estaría solo. Ese fue el mejor regalo que pude recibir, porque nunca hubiera podido trabajar con Ridley detrás de mí.

¿Por qué Blade Runner 2049 resulta tan impresionante?

Blade Runner 2049 es impactante e introspectiva. A través de su narrativa en un mundo futurista y tecnológico, la película plantea preguntas sobre lo que significa ser humano en un contexto en el que la línea entre humanos y replicantes es borrosa. A medida que los personajes luchan con temas de memoria, empatía y autodescubrimiento, la película profundiza en las aspiraciones humanas y en la búsqueda de un propósito significativo en un mundo dominado por la tecnología y la artificialidad, incitando a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y nuestra relación con la tecnología en la vida moderna.

Las analogías con el mundo contemporáneo son claras. Los replicantes, seres artificiales, son considerados "otros" en la sociedad, y pueden reflejar la experiencia de los migrantes y refugiados en el mundo real. La desconfianza y el miedo hacia los replicantes, así como las políticas discriminatorias que los rodean, resuenan con las actitudes hacia los grupos marginados en la sociedad actual. Se abordan cuestiones de identidad, derechos y pertenencia, destacando cómo las divisiones entre diferentes "razas" o tipos de seres pueden llevar a la discriminación y la persecución, y promoviendo la reflexión sobre la necesidad de empatía y comprensión en un mundo diverso y complejo.

Está claro, entre Blade Runner 2049 y Alien: Covenant no hay punto de comparación. La segunda es considerada un proyecto fallido por algunos debido a su intento de combinar la esencia del terror de ciencia ficción de la franquicia Alien con elementos de la filosofía existencialista y religiosa, lo que habría resultado en una narrativa y tono desequilibrados. La película enfrenta dificultades para satisfacer tanto a los fanáticos de la acción y el suspenso como a aquellos que buscaban explorar preguntas profundas sobre la creación y la humanidad. Esta ambición dual puede haber llevado a una falta de cohesión en la trama y personajes, así como a un tono incoherente. Si bien la película tiene elementos visualmente impresionantes y algunas ideas interesantes, no logra realizar plenamente su potencial, dejando a algunos espectadores insatisfechos y considerándola un paso en falso dentro de la saga Alien.

También puede interesarte: Napoleón: Ridley Scott decidió que quería a Joaquin Phoenix luego de verlo en Guasón