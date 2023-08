David Ayer comparte nueva fotografía de su Joker en Escuadrón Suicida

Ah, el buen 2016. Muchos fans de DC contemplaron aquel año como uno de los mejores para el universo cinematográfico que Warner estaba desarrollando. Pero el sueño se vino abajo cuando los productos finalmente llegaron a cartelera y se descubrió que no eran tan buenos como se esperaba. Escuadrón Suicida - 25% tuvo un buen desempeño en taquilla, sin embargo, fue destrozada por la crítica al no cumplir con las expectativas y presentar un espectáculo torpe y superfluo. David Ayer se convirtió en persona no grata del mundo DC y en pleno 2023 todavía es posible encontrar haters que repudian su trabajo. A pesar de lo anterior, el director sigue adelante con su campaña del Ayer Cut y de vez en cuando comparte material nunca antes visto de su película; ahora regresa con una nueva foto de Jared Leto como el Joker.

No te pierdas: Dwayne Johnson por fin habla sobre la cancelación de Black Adam 2 y culpa al cambio de liderazgo de DC

Los tráilers de Escuadrón Suicida la promocionaron como una increíble aventura repleta de antihéroes y villanos, una película que vendría a cambiar todas las convenciones sobre las formas de hacer cine de superhéroes. Los fans no obtuvieron lo que esperaban y la cinta pasó a ser una de las más controvertidas de todo el Universo Extendido de DC. Tiempo después, David Ayer confesó que aquella producción había sido directamente alterada por Warner y que su corte de director era completamente diferente, una propuesta que en verdad cumpliría con las promesas hechas al público. Hasta ahora no se ha observado ni un ápice del director’s cut pero Ayer se mantiene optimista. Ayer por la madrugada lanzó una imagen inédita de Leto como el Guasón y puedes verla a continuación:

Te invitamos a leer: Comic-Con 2023: Watchmen y Crisis on Infinite Earths tendrán películas animadas, anuncia Warner Bros. y DC