Barbie: Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling aún no firman contrato para una secuela

La película Barbie - 88% ha sido un rotundo éxito en la taquilla (sus números lo demuestran hasta el momento), acercándose rápidamente a la marca de los mil millones de dólares en ingresos mundiales. Sin embargo, a pesar de su éxito arrollador, no se ha anunciado ninguna secuela de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el complicado panorama de la industria cinematográfica ha dejado en suspenso cualquier anuncio de una segunda entrega de Barbie. Tanto la huelga de escritores como la de actores han afectado las negociaciones y acuerdos con el talento involucrado en la película. Por lo que, algunos se empiezan a preguntar: ¿será este el fin de una gran franquicia? Hasta ahora no hay nada oficial, pero sí algunos indicios que una continuación no está a la vista, por el momento.

La talentosa Margot Robbie, quien interpretó de manera icónica a la famosa muñeca en la gran pantalla, no tiene un acuerdo para regresar en una posible secuela. Si bien es muy querida en la industria y ha sido nominada al Oscar en dos ocasiones (Yo, Tonya - 96% y El Escándalo - 79%), no está obligada a regresar para una continuación. Aunque existe la posibilidad de que retome su papel como productora, no se ha confirmado su participación actoral en una futura entrega.

Por otro lado, Ryan Gosling, quien interpretó a Ken en la película, tampoco tiene contrato para una secuela. El actor es conocido por ser selectivo con sus proyectos y por no involucrarse en franquicias de larga duración (La La Land: Una Historia de Amor - 92%, Drive, El Escape - 93%, Blade Runner 2049 - 88%). Su reticencia hacia secuelas ha detenido cualquier conversación sobre un posible acuerdo para una continuación de Barbie.

A su vez, la cineasta Greta Gerwig, quien coescribió y dirigió la película, tampoco tiene acuerdo para dirigir una secuela. Gerwig es conocida por su enfoque en proyectos originales y su compromiso con contar historias únicas desde una perspectiva femenina (Lady Bird - 97% y Mujercitas - 90%). Aunque el éxito de Barbie la coloca en una posición privilegiada, no se ha confirmado su participación en una posible secuela.

El proceso de producción de Barbie no ha sido sencillo. El estudio Warner Bros. tuvo que enfrentar retos significativos, como la huelga de escritores y actores, que complicaron el desarrollo de la película y cualquier plan para una secuela. Sin embargo, el equipo creativo y el elenco demostraron su talento y dedicación para llevar a cabo este proyecto único y exitoso, que lo ha convertido en la producción más taquillera dirigida por una mujer.

A pesar de las dificultades, la película de la icónica muñeca de plástico de Mattel ha sido un fenómeno cultural y ha demostrado que es posible crear películas originales y exitosas sin depender necesariamente de secuelas. La cinta ha recibido elogios por su enfoque audaz y por romper los moldes tradicionales de la comedia. Además, sus ingresos en taquilla siguen aumentando y la película se acerca a la marca de los mil millones de dólares, una cifra que hace reflexionar al estudio cinematográfico que desarrollo el filme sobre el futuro de la franquicia y las posibles oportunidades que puedan surgir. Mientras tanto, los fanáticos de la muñeca más famosa del mundo seguirán disfrutando de su aventura en la gran pantalla.