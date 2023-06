Spider-Man: Oscar Isaac quiere a Pedro Pascal en la secuela de Across the Spider-Verse

Los fans quieren más de Pedro Pascal, y al parecer Oscar Isaac opina lo mismo. El actor guatemalteco acaba de unirse al mundo de Marvel, el de Sony específicamente, como la voz de Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099. Se trata de uno de los personajes principales de la secuela Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% que se estrenó el pasado 1 de junio y ya está recibiendo excelentes comentarios de parte del público mientras sigue rompiendo récords en la taquilla.

Tras el éxito de la ganadora del Óscar Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, y la promesa de más entregas, Miles Morales regresó a la pantalla grande con una historia que narra sus vivencias como estudiante, hijo, y superhéroe enfrascado en una aventura en la que se codea con cientos de Spider-personas de otras dimensiones. Es Miguel O'Hara la figura que destaca más entre las ya conocidas como Gwen y Peter B. Parker, quien actúa como una autoridad en este complicado mundo que debe proteger para que siga su curso o de lo contrario Spider-Verse quedará alterado para siempre.

La aparición de Miguel O'Hara había sido una sorpresa que la producción guardó para el final de la primera película, cuando su voz e imagen tienen unos segundos en pantalla durante una escena adicional de la película. Ahora que sabemos que Oscar Isaac interpretó el papel luego de un largo período de tiempo en el que se lo había mantenido en secreto, el actor está dando varias entrevistas sobre la película y esta nueva faceta de su carrera.

Durante su conversación con la edición británica de GQ, se le mencionó que la secuela agrega muchas voces nuevas y personajes al mundo arácnido de Sony, así que luego se le preguntó si existe una persona en particular a la que él quisiera ver en la próxima película. Allí fue cuando Isaac dijo que le encantaría ver a su amigo y también actor Pedro Pascal como un Spider-Man.

No sé. Son tan brillantes a la hora de encontrar a la persona adecuada para el personaje adecuado, pero tal vez Pedro Pascal. Busquemos algo para él. Debería ser una Spider-Persona, como una vieja y malhumorada Spider-Persona.

El personaje de Oscar Isaac, como él dijo, es el único Spider-Man que no tiene sentido del humor, quizás por la difícil situación que intenta controlar para asegurar el bienestar de todos los trepamuros. Eso, sin contar que hacer que Miles cambie de parecer tal es más difícil de lo que creyó.

Pascal tiene muchos proyectos en este momento. Después de conquistar a todo el mundo con su actuación en The Last of Us - 97%, se confirmó hace unas semanas que será el protagonista de Weapons, la nueva película de terror del director de Bárbaro - 90%. También se unió al elenco de Gladiator 2 de Ridley Scott. Recientemente terminó la road movie cómica Drive-Away Dolls de Ethan Coen, y está en otros proyectos como Freaky Tales de los directores de Capitana Marvel - 60% y My Dentist’s Murder Trial, serie true crime de HBO. Quizás pueda encontrar algo de tiempo para unirse a Miles Morales y Gwen Stacy en su próxima aventura, que ya está programada para su lanzamiento en marzo de 2024.

La secuela utiliza el multiverso como una metáfora más grandiosa, sobre todo para el sentido de identidad conflictivo de Miles. Todos los arácnidos que conoce son imágenes de sí mismo, literal y figurativamente: la persona que podría ser, la persona que es, la persona en la que podría convertirse. Pascal podría ser una destacada adición al elenco, que en esta ocasión ya sumó a Issa Rae en el papel de Spider-Woman; al actor Daniel Kaluuya en el papel de Spider-Punk, y a Karan Soni como el Spider-Man de la India.

Por el momento, Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 92% está logrando impresionantes números en la taquilla, y eso que aún no termina su primer fin de semana. Con un debut de US$51.7 millones, obtuvo el mejor día de estreno para una película en lo que va de 2023, superando a Super Mario Bros. La Película - 75%.

