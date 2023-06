El Señor de los Anillos | Elijah Wood defiende la diversidad de los personajes en las cartas de Magic: The Gathering

A pesar de que Elijah Wood ha tenido una carrera prolífica en el cine y la TV, es imposible desligarlo de su papel de Frodo en El Señor de los Anillos, trilogía de películas que fue elogiada por la crítica y triunfó en la taquilla. En 2022 el actor, junto con otros miembros del elenco, expresaron su apoyo a los actores de color de la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90%, que fueron atacados por algunos fans. Ahora Wood apoya la nueva colección de cartas de Magic: The Gathering, que ofrece una versión mucho más diversa de El Señor de los Anillos de la que estamos acostumbrados.

En redes sociales se han visto numerosos comentarios negativos sobre las cartas de The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, sobre todo por la nueva versión de Aragorn, que es representado como un hombre negro. Pero no sólo es él, también Éowyn y Galadriel, entre otros, son representados como personas negras, algo que no se vio en las películas de Peter Jackson (Muertos de Miedo - 64%, King Kong (2005) - 84%, Jamás Llegarán a Viejos - 100%) y que ha sido criticado por los sectores más progresistas.

En un nuevo video de Magic: The Gathering, Elijah Wood echa un vistazo a la colección de cartas, y celebra que se sigan haciendo nuevas interpretaciones de los personajes que todos amamos. El actor comentó:

Ver todos estos personajes, es algo muy significativo para mí... cada vez que ves estos personajes realizados de una manera nueva y fresca siempre es realmente emocionante.

Y al final hay una broma y referencia a su personaje de El Señor de los Anillos:

En Wizards of the Coast, compañía responsable de Magic: The Gathering, están conscientes de las críticas que surgieron por la representación de algunos de los personajes de El Señor de los Anillos, así que publicaron un comunicado en su sitio web, donde podemos leer que la diversidad siempre fue parte de sus planes:

Algunos personajes pueden tener un aspecto diferente al de las representaciones anteriores, y eso es intencional. Grandes obras de arte como El Señor de los Anillos sólo se mejoran al tener múltiples interpretaciones en el mundo. Creemos que la nuestra traerá alegría a muchos, muchos fanáticos de Magic y Tolkien.

Además de la originalidad, el segundo principio rector para esta colección fue hacer más diverso el mundo creado por J.R.R. Tolkien :

El Señor de los Anillos trata sobre los diferentes pueblos de la Tierra Media que se unen para luchar contra Sauron, encontrando fuerza en su diversidad. Los fanáticos de todos los orígenes han disfrutado de estas historias, personajes y ubicaciones durante décadas, y queríamos que este conjunto reflejara esa amplia inclusión.

Y finalmente, aseguran que con esta actualización de la obra de Tolkien más personas se verán representadas:

Nuestra esperanza es que más personas se vean reflejadas en los personajes y que los jugadores y fanáticos puedan encontrar una inmensa alegría al contar estas historias familiares a través del juego.

Para los fans descontentos con estas nuevas versiones de los personajes clásicos, siempre tendrán las películas de Jackson para regresar a la Tierra Media que conocieron. La adaptación cinematográfica retrató el mundo de Tolkien con un detalle y profundidad asombrosas, utilizando tanto los efectos especiales de vanguardia como el arte tradicional del cine. Asimismo, su impacto en el género de la fantasía es innegable; definió la estética y las expectativas para las adaptaciones cinematográficas de fantasía que vendrían después.

El Señor de los Anillos también hizo historia por la recepción que tuvo entre los críticos y los académicos. Ganó numerosos premios, incluyendo 17 premios de la Academia, y hasta el día de hoy sigue siendo un punto de referencia en términos de narrativa épica y realización cinematográfica.

