Hay mucho interés por saber quiénes serán los actores seleccionados para interpretar a Los Cuatro Fantásticos en la próxima película de Marvel Studios, y si bien no hay ninguna confirmación oficial, tenemos la bendición de que exista el insider My Time to Shine Hello, quien a través de Twitter ha revelado varios detalles importantes de películas de superhéroes, y casi siempre acierta. Antes del lanzamiento de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88% reveló varios cameos que tendrían lugar, e incluso algunos que menciono y no estuvieron en la cinta, sí fueron filmados pero se desecharon en la sala de edición, tal como se confirmó después del estreno.

Este elenco principal de Los Cuatro Fantásticos no es nuevo, ya se venía anunciando desde hace tiempo, pero ahora el insider parece estar seguro de que ya es el definitivo. En un nuevo tuit, My Time to Shine Hello publicó el hashtag #FantasticFour con las fotografías de Adam Driver, Margot Robbie, Paul Mescal y Daveed Diggs, quienes darían vida a Reed Richards / Mr. Fantástico, Sue Storm / Mujer Invisible, Johnny Storm / Antorcha Humana, y Benjamin Grimm / La Mole respectivamente.

Adam Driver ganó popularidad en la industria cinematográfica después de interpretar a Kylo Ren en la trilogía de secuelas de Star Wars. Antes de su papel en esa saga, Driver fue reconocido por su papel en la serie de HBO, Girls - 94%, por el cual recibió tres nominaciones al Premio Emmy. Con una presencia en pantalla intensa y magnética, ha demostrado un impresionante rango de actuación en películas como El Infiltrado del KKKlan - 85% e Historia de un Matrimonio - 98%, por las cuales recibió nominaciones al Óscar.

Margot Robbie es una actriz australiana que saltó a la fama por su papel en El Lobo De Wall Street - 78%. Robbie ha demostrado un rango de actuación versátil y una presencia en pantalla cautivadora en una variedad de roles, entre los que destaca el de la patinadora Tonya Harding en Yo, Tonya - 96%, por la cual fue nominada a un Óscar. Su presencia en Los Cuatro Fantásticos (de ser confirmada) es una sorpresa doble, ya que ella forma parte de la "competencia" de Marvel, el universo cinematográfico de DC, en el que ha tenido tres apariciones como Harley Quinn, en Escuadrón Suicida - 25%, Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% y El escuadrón suicida - 91%.

Paul Mescal es un actor irlandés que se hizo famoso por su interpretación de Connell Waldron en la serie de televisión Normal People - 100%, basada en la novela de Sally Rooney . Antes de su debut en televisión, Mescal tenía una sólida carrera en el teatro, y ha demostrado ser un talento emergente con un futuro prometedor.

Daveed Diggs es un actor y rapero estadounidense que se destacó por su papel en el musical de Broadway "Hamilton", por el cual ganó un Premio Tony. Diggs ha demostrado ser un actor versátil con una variedad de roles en teatro, televisión y cine. Su velocidad de rap, que se muestra en "Hamilton", es inigualable, y su habilidad para interpretar personajes complejos en programas de televisión como Snowpiercer - 100% y Black-ish - 100% ha revelado su rango y profundidad como actor. Su papel más reciente es el de Sebastián en La sirenita - 63%.

Los Cuatro Fantásticos no han tenido mucha suerte con sus adaptaciones al cine, la primera fue en 1994, producida por Roger Corman, pero nunca se lanzó oficialmente al público. La primera adaptación ampliamente vista llegó en 2005, dirigida por Tim Story, seguida por una secuela, Los Cuatro Fantásticos y el Deslizador de Plata - 37%, en 2007. Estas películas, protagonizadas por Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis, fueron recibidas con críticas mixtas, aunque tuvieron un rendimiento comercial sólido.

En 2015, 20th Century Fox intentó reiniciar la franquicia con una nueva versión de Los 4 Fantásticos - 9%, dirigida por Josh Trank y con un reparto que incluía a Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan y Jamie Bell. Aunque se esperaba que esta película iniciara una nueva serie de películas, fue un fracaso crítico y comercial, y los planes para futuras secuelas se cancelaron.

