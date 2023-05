The Flash: James Gunn elogia la “gloriosa” dirección de Andy Muschietti y el “magnífico” guión

Desde mucho antes de que The Flash fuera proyectada a los críticos y a algunos fans, la película dirigida por Andy Muschietti (It (Eso) - 85%, It: Capítulo Dos - 80%) ya había sido elogiada por James Gunn, quien fue nombrado co-presidente de DC Studios en octubre del año pasado. Sin embargo, su opinión (que The Flash es una de las mejores películas de superhéroes de la historia) no es imparcial, y por eso muchos dudan de ella. Ahora que los críticos han expresado sus opiniones en redes sociales y que muchos fans están haciendo lo mismo, parece que la mayoría coincide en que la cinta es excelente, así que tal vez los escépticos podrían tomar más en serio los elogios de Gunn.

A unas cuantas semanas de que The Flash llegue a los cines, Warner Bros. ha ofrecido a los fanáticos un espectacular tráiler final y la preventa de boletos. Al invitar a sus seguidores a apartar sus lugares en el cine, Gunn recibió el comentario de uno de los pocos afortunados que ya vieron The Flash, que escribió: "¡Brillante trabajo de la increíble Christina Hodson! Espero que las personas que vean esta película le den el crédito y los elogios que se merece".

Hodson, responsable del guión de Bumblebee - 95% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, fue la encargada de escribir la película que tantas personas han alabado. Y Gunn asegura que la calidad de The Flash se debe al guión y a la "gloriosa" dirección de Muschietti:

Estoy de acuerdo. El guión de Christina para #TheFlashMovie es magnífico; el hecho de que la película funcione tan bien es un testimonio de su maravillosa escritura, así como de la gloriosa dirección de Andy.

Agreed. Christina’s script for #TheFlashMovie is magnificent; the fact that the movie works so well is a testament to her wonderful writing as well as Andy’s glorious directing. https://t.co/sGIOuhGsXZ — James Gunn (@JamesGunn) May 23, 2023

Antes de que The Flash fuera dirigida por Andy Muschietti pasó por varios cineastas que terminaban por abandonar el proyecto. El primer director asociado al proyecto fue Seth Grahame-Smith , quien también estaba escribiendo el guión basándose en un tratamiento inicial de Phil Lord y Christopher Miller. Smith abandonó el proyecto en 2016 debido a diferencias creativas con Warner Bros. Rick Famuyiwa fue el siguiente en tomar las riendas. Reescribió el guión de Grahame-Smith, y la producción parecía estar en marcha con el inicio de la filmación programada para 2017. Sin embargo, Famuyiwa también dejó el proyecto debido a diferencias creativas.

Después, la película estuvo en el limbo durante un tiempo. Joby Harold fue contratado para hacer otra reescritura desde cero, pero la dirección todavía era incierta. Robert Zemeckis y Matthew Vaughn fueron considerados, pero finalmente no se concretó nada. En 2018 John Francis Daley y Jonathan Goldstein se unieron al proyecto, escribiendo otro guión y preparándose para dirigir, pero también dejaron la película debido a diferencias creativas. Fue en este punto que Andy Muschietti y su hermana, la productora Bárbara Muschietti, entraron en el proyecto en 2020, y finalmente, después de todos estos cambios, la producción avanzó.

Ya falta muy poco para que el público en general pueda comprobar si la película estuvo a la altura de los elogios que recibió, y es obvio que no todos estarán complacidos, pero basta con que la mayoría pague un boleto de cine para convertirla en un éxito de taquilla. En caso de que eso ocurra, no está claro si los planes actuales para DC cambiarían, ya que el Universo Extendido de DC (DCEU) está por terminar y ser reiniciado. Después de The Flash llegará Aquaman and the Lost Kingdom y luego se dará paso a una nueva franquicia, el DC Universe (DCU).

Gunn ha revelado algunos de los proyectos que formarán el DCU, y entre estos se cuenta un reboot de Batman, con la cinta The Brave and the Bold, que tendrá a Batman y Robin como protagonistas. Después habrá un reboot de Superman en Superman: Legacy, cuyo elenco ya está dando de qué hablar por los muchos rumores que han aparecido en Internet, y que incluyen a nombres como Nicholas Hoult, Samara Weaving y Emma Mackey.

