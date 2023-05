Usuarios recuerdan que Guillermo del Toro obtuvo la ovación más larga de Cannes con El Laberinto del Fauno

Nadie puede negar que Guillermo del Toro es uno de los directores más queridos de todo México, alguien que ha llegado lejos con trabajo y mucha fantasía. El cineasta tapatío presentó al mundo una de sus mejores películas en 2006, hablamos de El Laberinto del Fauno - 95%, la maravillosa historia que sólo él hizo realidad. Ahora que las ovaciones y aplausos vuelven a estar en boca de todos gracias a Cannes, los fans de Guillermo recuerdan que él recibió el honor más largo de todos tras la proyección de su película en el festival.

No te pierdas: Pedro Pascal no asistió al Festival de Cannes 2023 para ir a la graduación de su hermana

El Laberinto del Fauno se desarrolla durante la Guerra Civil Española. Su protagonista es Ofelia, una niña que viaja con su madre hasta la residencia de un capitán al servicio de Franco. Pero lo que parece ser una visita molesta se transforma en una aventura repleta de magia y criaturas desconocidas. Ofelia conoce a un fauno, quien le asegura ser la reencarnación de una princesa que escapó al mundo humano para ser testigo de todas sus maravillas. Nuestra heroína tendrá que probar que sigue siendo digna de su título al someterse a una serie de desafíos en los que utilizará su fuerza de voluntad.

Esta película fue nominada a seis premios Óscar, ganando en las categorías a Mejor fotografía, Mejor maquillaje y Mejor diseño de producción; en los BAFTA sí que logró el reconocimiento a Mejor película. Rápidamente alcanzó su estatus como clásico de culto, convirtiéndose en una de las mejores películas de Guillermo del Toro, quien reafirmó su dominio en el cine fantástico y su permanencia como uno de los directores más relevantes de la actualidad.

El laberinto del fauno destaca por su importancia al fusionar hábilmente la fantasía y la realidad, al tiempo que aborda temas profundos como la crueldad humana, la valentía y el poder de la imaginación. A través de su narrativa rica y visualmente deslumbrante, nos transporta a un mundo oscuro y mágico que simboliza la opresión y el sufrimiento en la España franquista. Explora de manera ambiciosa las virtudes del escapismo y la resistencia a través de la perspectiva de Ofelia, quien enfrenta horrores tanto reales como fantásticos, resaltando la necesidad de mantener la esperanza y la dignidad en tiempos de adversidad. El laberinto del fauno es una obra conmovedora y relevante que trasciende las barreras del género y se adentra en la profundidad del espíritu humano.

Te invitamos a leer: Cannes 2023: Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, ya tiene calificación de la crítica

Ahora bien, con cada nueva edición de Cannes se vuelven a poner de moda las ovaciones de pie, siendo las más recientes las de Martin Scorsese por Killers of the Flower Moon - 100% y Johnny Depp por su regreso al mundo del cine con Jeanne Du Barry. Pero aunque las previas fueron largas y virales, el público todavía recuerda que Guillermo del Toro logró la más larga de todas al recibir aplausos durante 22 minutos por El laberinto del fauno:

I mean, Pan’s Labyrinth is a great masterpiece. I’m glad Guillermo del Toro got a 22 min standing ovation. And Inglorious Basterds is everyone’s fantasy, except neo Nazis I guess. https://t.co/NlEkKlFyHn

it was guillermo del toro’s pan labyrinth (2006) that has the longest standing ovation at 22 minutes!! haven’t watched it but it’s a classic that also won 3 oscars