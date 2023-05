The Flash: primeras reacciones de fans confirman que la película es espectacular y épica

En Estados Unidos algunos fans ya pudieron asistir a proyecciones especiales de The Flash, y han vertido sus opiniones en redes sociales, confirmando lo que ya habían dicho los críticos desde que vieron la producción hace casi un mes, que se trata de una película de superhéroes especial, espectacular y épica.

Antes de que los críticos y los fans hablaran de lo grandiosa que es la cinta, James Gunn la había calificado como una de las mejores películas de superhéroes de la historia, y David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery lo había reafirmado. No obstante, ambas opiniones tienen muy poco de imparciales, así que lo mejor era esperar a que llegaran las reacciones del público.

Cuando la cinta llegue a los cines el 15 de junio, seguramente aparecerán reacciones negativas que por el momento no hemos visto. Los fans de Zack Snyder no están felices con el rumbo que tomó el universo cinematográfico de DC desde Liga de la Justicia - 41%, y es muy probable que la critiquen por default, mientras que otros que no son fans de Snyder, tal vez no estén de acuerdo con las decisiones creativas de Andy Muschietti y su equipo.

Ahora mismo lo que tenemos son palabras elogiosas por parte de la crítica y de los fans, como pueden ver a continuación con las publicaciones en Twitter de estadounidenses que vieron las proyecciones especiales de The Flash:

Aquí están mis PENSAMIENTOS. Durante años, siempre soñé con ver el lado fantástico y mitológico de estos personajes. El enfoque en sus asombrosos poderes y sobre todo, de las infinitas posibilidades que tiene #THEFLASH.

Here’s my THOUGHTS.



For years, I always dreamed of seeing the, fantastical, mythological side of these characters. The focus on their amazing powers and especially, of the endless possibilities that are #THEFLASH — AJ | 🏳️‍🌈 (@AjepArts) May 23, 2023

#TheFlash es la mejor película de DC hasta la fecha. Punto. Muestra el mundo de DC en todo su esplendor que ningún fanático puede perderse. Ezra entregó una actuación que será recordada en el futuro. Keaton fue excelente y no puedo esperar por el futuro.

#TheFlash is DC’s best movie up till today. Period. It showcases the DC world in its full glory that any fan can’t afford to miss. Ezra delivered a performance that will be remembered for time to come. Keaton was superb and I just can’t wait for the future. #TheFlashMovie pic.twitter.com/lRQ22jkiQE — Everything_DCU (@JeremyJLop) May 23, 2023

SANTA MADRE DE DIOS. ¡¡HABLEMOS!! Así que #TheFlashMovie fue ÉPICA. Esta es una de las mejores películas de DC que he visto en mucho tiempo. Llena de acción, divertida, cargada de grandes cameos y una historia emocionante que te mantiene al borde del asiento y momentos emocionales, tontos y alegres en uno.

HOLY. SMOKES. LETS TALK!!



So #TheFlashMovie was, EPIC. This is one of the best DC films I’ve seen in a while. Action-packed, funny, loaded with great cameos, and an exciting story that keeps you on the edge of you your seat and emotional, goofy, and lighthearted moments in one pic.twitter.com/SpWqSNlZZD — Leo Rydel (@GeeklyGoods) May 23, 2023

#TheFlash es una gran película de superhéroes, una gran película de verano y simplemente una gran película. Cumple con el espectáculo y la acción, pero me sorprendieron gratamente los momentos más tranquilos, el corazón y la emoción en todo momento. La película pasó volando y no puedo esperar a verla de nuevo.

#TheFlash is a great superhero movie, great summer movie, and just a great movie. It delivers on the spectacle and action but I was so pleasantly surprised by the quieter moments, heart, and emotion throughout. The movie flew by and I can’t wait to see it again. pic.twitter.com/vw8IM7CZm5 — Holy BatCast (@HolyBatCast) May 23, 2023

Esta noche fue una noche que nunca olvidaré. Gracias Andy y Bárbara Muschietti. ¡¡Amo tanto a DC!!

Tonight was a night I’ll never forget.



Thank you Andy and Barbara Muschietti 🙏🏻



I love DC so much!! #TheFlash pic.twitter.com/nziS8hgayK — Zeddy (@NickZednik) May 23, 2023

Después de una segunda visualización, se ha cementado por completo. #TheFlashMovie es una de las mejores películas de cómics de todos los tiempos.

After a second viewing it has been fully cemented. #TheFlashMovie is one of the greatest comic book movies of all-time. pic.twitter.com/bUQM9HSL1P — Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) May 23, 2023

#TheFlash no es solo FENOMENAL, es una celebración completa de DC. ¡Un viaje lleno de acción emocional TOTALMENTE ENFOCADO en Barry Allen! Supergirl y Batman de Keaton complementan la película con momentos dignos de aplausos, pero esta es una historia de FLASH. Los buenos momentos superan a los malos. ME ENCANTÓ.