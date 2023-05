Transformers: el despertar de las bestias, ¿secuela de un reboot o precuela de las películas de Michael Bay?

Transformers: El despertar de las bestias es el nuevo proyecto que esperan las salas de cine este verano. Sin embargo, desde su incursión en la pantalla grande, la franquicia de Transformers ha estado llena de altibajos. El responsable de eso, fue el encargado de introducir la obra en el mercado cinematográfico: Michael Bay (Michael ‘Explosiones’ Bay, como algunos lo terminaron llamando).

Un proyecto que iniciaba con grandes expectativas, terminó desilusionando con el pasar de los años. La primera entrega de la saga, Transformers - 57%, dividió a la crítica y a la audiencia. Aunque los números eran positivos en recaudación, la crítica especializada no estaba del todo conforme con el resultado introductorio. Afortunadamente, para los productores, el balance final les permitió recaudar más de US $ 710 millones a nivel mundial, de acuerdo a Box Office Mojo (más que suficiente para continuar con el proyecto por muchos años más).



Cinco entregas después, llegaría Bumblebee - 95%, el primer filme que no estaría en las manos de Michael Bay, afortunadamente. Esta producción no significaría una precuela para algunos fans de la franquicia, sino todo lo contrario, el reinicio del universo. La película de Christina Hodson y Travis Knight, la escritora y el director de la producción, fue algo especial que tanto la crítica como la audiencia disfrutaron, y más importante aún, se alejaba en muchos aspectos de lo que Bay había construido años antes.

De esta forma, para muchos fanáticos de Transformers, la película se plantearía como un nuevo comienzo del universo cinematográfico. Pero, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Existen diferentes elementos que sugieren que este largometraje deshechó el Bay-verso y configuró uno aparte.

Aunque existen indicios que conectan con el anterior universo, son más lo que apuntan a uno nuevo, tal es el caso de la estética de los personajes. Mientras Bay (Transformers: El Último Caballero - 15%, Ambulancia - 67%) se ensañaba con sus explosiones en sus largometrajes y blindaba de colores metálicos a las facciones robóticas, Bumblebee nos regalaba conceptos más llamativos, no por sus diseños bélicos, sino por su aproximación a la obra de 1984. Con tonalidades más eléctricas y con diseños más cercanos a los juguetes originales, la película cautivó de nuevo a su comunidad.

Además de estos valores visuales que constituyen la película de 2018, otros elementos que distinguen a las anteriores producciones son las contradicciones que se establecen entre cada una de ellas. Mientras Bumblebee había llegado a la Tierra en un aterrizaje forzoso que había dañado su voz, en esta “precuela” se establece que el adorable y letal personaje la perdió en una pelea contra un Decepticon.

Cabe mencionar, con todo esto de la llegada de Bee, que las temporalidades tampoco coinciden entre ambos “supuestos” universos. Al final del filme del 2018, se logra apreciar la llegada del resto de Autobots a la Tierra, mientras que, para la linealidad de acontecimientos de Bay, ellos ya se encontraban (ocultos) en el planeta. Algo que no coincide para nada con lo ya establecido dentro de la franquicia. A esto debemos añadir que, según los tráilers de Transformers: El despertar de las bestias, el villano principal será Unicron, un planeta robótico que consume planetas, mientras que en Transformers: El Último Caballero, Unicron era la misma Tierra.

Si, pese a todo, esto no confirma la teoría, aquí está un dato más contundente para todos los escépticos. En el año 2019, en Nueva York, durante la Feria de Juguete que se realiza en dicha ciudad, el productor Lorenzo di Bonaventura confirmaba que el spin-off/precuela de Bumblebee era “un nuevo universo narrativo”, según relata el portal de Comicbook:

Teníamos muchos objetivos [incluyendo] traer un nuevo conjunto de familias a la serie, y eso tuvo éxito; en los mercados posteriores seguirá teniendo éxito a lo grande.

Estas palabras confirman lo que muchos especularon, y todo apunta a que la nueva cinta forma parte del reinicio de 2018, y no del universo de Bay. Transformers: el despertar de las bestias llega a cines el 8 de junio de 2023.