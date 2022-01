Noche de Fuego triunfa en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs

Aunque Hollywood acapare toda la atención durante la temporada de premios, existen otros eventos para reconocer a lo mejor del año. A su vez, este tipo de reconocimientos sirve para conocer aquellos títulos que podrían llegar a los premios de La Academia en categorías como Mejor Documental o Mejor Película Internacional. Este año, México presentó varias propuestas interesantes, pero la más premiada al momento es Noche de Fuego - 95%, que muchos esperan se lleve la famosa estatuilla en la próxima edición del Oscar. A pesar de contar una historia que ya es muy familiar en el cine del país, Tatiana Huezo logró encontrar un ángulo interesante para profundizar en el siempre complicado tema de la violencia contra la mujer.

El Festival Internacional de Cine de Palm Springs es uno de los más respetados dentro del circuito porque está dedicado al cine independiente. Pero así como funciona como vía de éxito para títulos de Estados Unidos que no llegan a altas esferas, también sirve para dar a conocer obras de corte internacional que están generando reacciones diversas en sus países de origen. De hecho, el enfoque principal es mirar hacia otras culturas y lo que pueden ofrecer en el cine.

Aunque el evento estaba programado, como cada año, para enero, la nueva ola de la pandemia provocó su cancelación. Se espera que las cosas mejoren en los próximos meses para que la asociación pueda llevar a cabo su festival de cortometrajes, el más grande en Estados Unidos. A pesar de la mencionada cancelación, los encargados dieron a conocer a los ganadores elegidos por el jurado FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) y además de la película mexicana podemos encontrar títulos de Francia y algunos más provenientes de España.

Según Deadline, el jurado decidió otorgar el premio a Mejor Película Internacional a Noche de Fuego por el crudo retrato de la vida adolescente en un contexto violento:

[El premio para Noche de Fuego] por una representación milagrosamente vívida de la niñez bajo asedio contada con exuberancia visual y una poderosa intimidad de parte del elenco.

Además de darle el premio en esta categoría, el Festival también reconoció a la cinta con el premio Iberoamericano dedicado a las mejores obras producidas en Latinoamérica, España y Portugal.

Otras de las películas que repiten aquí con más fuerza son A Hero - 91%, dirigida por Asghar Farhadi; la controversial Titane - 89%, dirigida por Julia Ducournau; y L'évènement - 92%, dirigida por Audrey Diwan que cuenta la historia verdadera de una joven que debe practicarse un aborto cuando todavía era ilegal en Francia.

Aquí te dejamos la lista de ganadores:

Premio FIPRESCI a la Mejor Película Internacional

Noche de Fuego – Tatiana Huezo (México)

Premio FIPRESCI al Mejor Actor en una Película Internacional:

Amir Jadidi – A Hero (Irán)

Premio FIPRESCI a la Mejor Actriz en una Película Internacional:

Agathe Rousselle – Titane (Francia/Bélgica)

Premio FIPRESCI al Mejor Guion de una Película Internacional:

Asghar Farhadi – A Hero (Irán)

Mejor Documental:

Flee – Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca)

Mención especial a The Caviar Connection de Benoît Bringer (Francia)

Premio Nuevas Voces/ Nuevas Visiones:

L'évènement – Audrey Diwan (Francia)

Mención especial a Wildhood de Bretten Hannam (Canadá/Alemania)

Premio Iberoamericano:

Noche de Fuego – Tatiana Huezo (México)

Mención especial a Medusa de Anita Rocha de Silveire (Brasil/EUA) & 7 Lagos, 7 Vidas de Víctor Escribano (España)

Premio del Jurado Local:

Escape from Mogadishu – Ryoo Seung-wan (Corea del Sur)

Mención especial a Mission: Joy – Finding Happiness in Troubled Times de Louie Psihoyos y Peggy Callahan (EUA)

Premio MOZAIK:

A Hero – Asghar Farhadi (Irán)

Mención especial a Fear de Ivaylo Hristov (Bulgaria) & Who We Are: A Chronicle of Racism in America de Emily Kunstler y Sarah Kunstler (EUA)

Premio a Jóvenes Cineastas:

Yuni – Kamila Andini (Indonesia)

Mención especial a Any Day Now de Hamy Ramezan (Finlandia)

Estos reconocimientos definitivamente mejoran el camino de Noche de Fuego rumbo al Oscar, pero más allá de eso la hacen presente entre nuevas audiencias que pueden encontrar en ella una realidad muy difícil que ya no puede ni debe ser ignorada. Los premios dentro de este Festival también ayudarán a definir la trayectoria de Tatiana Huezo, quien se había dedicado al cine documental hasta ahora.

