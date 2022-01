Una encuesta revela que Christian Bale es el mejor Batman de todos

Batman es uno de los personajes más queridos por los lectores de cómics y los seguidores del cine de superhéroes. Por supuesto, su popularidad y el inagotable cariño del público hacen que también sea uno de los más explotados por todos los medios. Existen muchas películas, tanto animadas como live action, que nos entregan variadas formas de abordar a este héroe, y los expertos nunca resolverán el debate sobre cuál es mejor. A pesar de esa contundente realidad, muchos lo siguen intentando y eso sirve para analizar y reevaluar el trabajo de actores como Michael Keaton, Ben Affleck, Christian Bale y hasta George Clooney.

Sigue leyendo: Michael Keaton revela el motivo por el que decidió regresar como Batman en The Flash

Una nueva encuesta hecha por la página GameSpot resolvió que, entre los fans, la versión más querida de Batman es la de Christian Bale, quien apareció por primera vez como el héroe en Batman Inicia - 84%. Con esta película, Christopher Nolan pretendía darle más realismo a un protagonista que no cuenta con habilidades sobrehumanas, pero sí con muchos recursos y una inteligencia inigualable. Como siempre sucede, cuando se dio a conocer el casting de Bale muchos se mostraron escépticos, en especial por su voz y la complexión que tenía en ese entonces, pero la historia de sus primeros años como Batman lograron convencer al público. Además, su legado se consolidó con Batman: El Caballero de La Noche - 94%, gracias a su interacción con Heath Ledger, quien se roba sus escenas y obtuvo muchísimos reconocimientos por su trabajo.

Algo muy interesante es que Bale ganó por mucho. Es decir; la versión del actor no tuvo problemas en superar lo visto en Batman - 72% o Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. GameSpot hizo este sondeo entre 292,254 personas y la diferencia es abismal, con Bale obteniendo el 66% de los votos. También es curioso que hay poca distancia entre Affleck y Keaton, quienes cuentan con el 13% y el 12%, respectivamente. El último lugar nos muestra a Adam West, cuyo Batman ahora es centro de burlas, pero también de mucho respeto de parte de los fans. George Clooney y Val Kilmer quedaron fuera, al igual que David Mazouz, quien dio vida a Bruce Wayne en la serie Gotham - 84% y quien técnicamente no se mostró ya como Batman.

Todos son grandiosos por distintas razones, pero los fans eligieron a su #1

They're all great for different reasons, but the fans have chosen their # 1 Batman! 🏆 pic.twitter.com/0vfVWcmGlZ — GameSpot (@GameSpot) January 18, 2022

Para muchos, el resultado no es apropiado. Esto será especialmente cierto para aquellos que siguen motivados por la nostalgia y consideran que el acercamiento de Tim Burton en las primeras entregas es la mejor adaptación de los cómics. Ciertamente el ambiente, las referencias y el trabajo de Keaton crearon algo sin precedentes, pero también es cierto que el personaje ha cambiado y evolucionado con los años y esta versión, aunque auténtica y muy buena, también se percibe como un trabajo inspirado en una obra lejana a lo que se hace hoy en día.

También te puede interesar: Secuela de The Batman podría adaptar el famoso cómic No Man's Land

Que Ben Affleck quedara en segundo lugar es digno de rescatarse. Si a Bale lo criticaron cuando se dio la noticia de que sería Batman, a Affleck lo atacaron sin piedad. Minutos después del anuncio oficial ya había miles de quejas y hasta movimientos para que lo retiraran y promovieran a otro actor. Para descontrolar más las llamas, el estreno de Batman vs Superman, y su fracaso entre la crítica, hizo que el público se dividiera. Algunos comenzaron a respetar al también protagonista de Daredevil: El Hombre Sin Miedo - 44% e incluso comentaban que él representaba la mejor versión de Batman, pero que la película no estaba bien hecha. Un factor importante es que en ese entonces se culpaba a Zack Snyder de todo, así que la agresión también fue contra él por no saber aprovechar a Affleck en el papel. Liga de la Justicia - 41% no le hizo ningún favor al elenco, pero ya entonces el propio actor estaba algo cansado de llevar el peso de esta responsabilidad.

Ben Affleck tuvo que salir para que muchos comenzaran a considerarlo como un buen intérprete del héroe. Además, La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% confirmaba que el problema estaba más en Warner como productora con control excesivo y tal vez no tanto en Snyder como director. Pero ya era tarde, aunque el actor volverá a ponerse el traje para The Flash, ya ha confirmado en varias ocasiones que no pretende repetir en lo absoluto. Ya se verá si esta película termina por crear un efecto similar al que se dio con Andrew Garfield luego del estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%.

Ahora la responsabilidad recae en Robert Pattinson, quien debutará como el héroe en The Batman junto a Zoë Kravitz, Paul Dano y Colin Farrell. Siguiendo la tradición, muchos se quejaron cuando se anunció que Pattinson protagonizaría esta nueva versión, pero el primer tráiler dejó a los fans algo más tranquilos aunque las ansias y las expectativas siguen subiendo, en especial después de que su estreno cambiara de fecha.

No te vayas sin leer: Ben Affleck explica por qué no quiso participar en The Batman