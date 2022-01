Vincent D’Onofrio confirma la verdadera razón por la que Daredevil fue cancelada por Netflix

Netflix tiene fama de (casi) siempre cancelar sus series, a veces en la primera temporada, a veces en la segunda o la tercera, pero resulta una sorpresa desagradable cuando se cancela una serie exitosa y querida por los fans, como fue el caso de Daredevil - 93%, show de Marvel que triunfó en sus tres temporadas y fue cancelada a pesar de tener buenos números de audiencia. Ahora, tras su regreso como Kingpin en Hawkeye - 87%, Vincent D'Onofrio reveló lo que ya todos sospechaban, la verdadera razón por la que fue cancelada Daredevil.

También te puede interesar: Spider-Man: Sin Camino a Casa | Guionista dice que tuvieron que descartar personajes “demasiado grandes”

Cuando se anunció que después de la tercera temporada no habría más episodios para el "Diablo de Hell's Kitchen", comenzaron a correr los rumores de que Marvel Studios quería usar a esos personajes en sus propias series, ya que en 2019 fue lanzada la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. Debido al trato que habían hecho con Netflix, tenían que pasar dos años para volver a utilizar a los personajes de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage o Iron Fist.

El tiempo pasó y terminamos el 2021 con la sorpresa de que Charlie Cox tuvo un cameo como Matt Murdock / Daredevil en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, y Vincent D'Onofrio fue el villano del episodio final de Hawkeye - 87%. Esto confirma los rumores de que Marvel quería utilizar a los personajes y por eso Netflix tuvo que cancelar los shows, y el actor encargado de dar vida a Wilson Fisk / Kingpin lo respaldó al hablar en el podcast Marvel News Desk (vía Murphy’s Multiverse):

No creo que ninguno de nosotros estuviera feliz. Creo que dijimos: ‘Oh, está bien, tuvimos un programa exitoso y ahora se ha ido’. Sabes, al mismo tiempo que el grupo #SaveDaredevil comenzó a surgir, comenzamos a aprender las razones por las que sucedió y entendimos lo que Marvel estaba haciendo con la llegada de Disney +.

También lee: WandaVision y Loki son nominadas a los premios WGA

El movimiento #SaveDaredevil apareció en redes sociales y cobró fuerza desde que se anunció la cancelación del show. D’Onofrio apoyó a los fans que compartían el hashtag, pero entendía que se trataba de una cuestión de negocios y que no podían hacer nada más que esperar:

Sabes que cuando estás en este negocio por mucho tiempo como todos lo hemos estado, tiene sentido comercialmente. Lo que no tenía sentido para nosotros era por qué no continuaríamos ese programa o la idea de cómo funcionó y lo bien que funcionó. Conceptualmente, creo que nos decepcionó, pero creo que todos entendimos lo que estaba pasando y era algo inevitable. En este negocio aprendes a aceptar las cosas porque sabes que al final es un negocio y no hay nada que puedas hacer al respecto.

¿Qué pasará después con estos personajes? Lo único que sabemos es que, según rumores, ni el Daredevil que vimos en Spider-Man: Sin Camino a Casa, ni el Kingpin de Hawkeye, son los mismos personajes de la serie de Netflix, sino versiones nuevas interpretadas por los mismos actores. No obstante, D'Onofrio dijo en entrevista con ComicBook Nation, que él cree que se trata del mismo personaje. Por el momento no contamos con una confirmación oficial que descarte alguna de las dos opciones.

Una vez más, basándonos en los rumores, Charlie Cox aparecerá en la serie de She-Hulk, en la serie de Echo, y en una serie dedicada a Daredevil pero ahora en Disney Plus. Obviamente no hay forma de comprobar esto, pero debería bastar con mencionar que lo dicen las mismas fuentes que revelaron el cameo del actor en Spider-Man: Sin Camino a Casa mucho antes de que se confirmara. En cuanto a Kingpin, los fans especulan que lo visto al final de Hawkeye es una adaptación de un cómic donde Echo le dispara en la cabeza, pero no muere y sólo le reconstruyen los ojos.

No te vayas sin leer: Ben Affleck podría volver como Daredevil en Doctor Strange in the Multiverse of Madness