Batgirl: Nuevas imágenes confirmarían regreso de Lex Luthor y Vicki Vale, y la Corte de los Búhos en el DCEU

Hace no mucho se dio a conocer que la película exclusiva de HBO Max, Batgirl, incluiría a Michael Keaton (Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia) - 91%, Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Hambre de Poder - 83%) como Batman, lo cual por una parte emocionó a algunos fanáticos y decepcionó a otros, por no tener a Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) como el Hombre Murciélago. No obstante, ahora los fans reciben nuevas sorpresas gracias a imágenes filtradas de la producción, donde podemos confirmar que dos personajes del pasado regresarán y un grupo criminal de los cómics se unirá al universo cinematográfico de DC Comics.

Para los fanáticos de las películas del Batman de Tim Burton será agradable saber que se confirma el regreso de Vicki Vale, la reportera que fue interpretada por Kim Basinger en Batman - 72%, de 1989. No está claro si veremos a la actriz en el papel, o si solamente aparecerá como un easter egg, pero al menos se ha confirmado su existencia en este universo cinematográfico gracias a esta imagen, donde vemos una revista con un especial dedicado a Vale:

Con el regreso de Keaton, no sería extraño que Basinger tuviera un cameo, en esta entrega o alguna otra, lo cual también abriría las puertas a un potencial regreso de Michelle Pfeiffer como Gatúbela; en cuanto a si aceptaría o no, la actriz ya respondió afirmativamente en varias entrevistas llevadas a cabo en los últimos cinco años.

Otro regreso es el de Lex Luthor, quien fue introducido en el universo cinematográfico de DC en 2016 con Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, bajo la piel de Jesse Eisenberg. En la portada de una revista aparece la silueta del personaje tras las rejas y el texto: “villano multimillonario contrata nuevo abogado para apelar la sentencia”. Tampoco está claro si esto significa que veremos de nuevo a Eisenberg como el villano o si solamente es un easter egg.

