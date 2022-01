The Mandalorian: tercera temporada pospone su rodaje por aumento de casos de COVID-19

Si quieren ver pronto las nuevas aventuras de Djin en The Mandalorian - 90%, hagan todo lo posible por mantener los casos bajo control. Un reporte indica que la producción de la tercera temporada ha sido detenida indefinidamente por el aumento de casos de COVID-19 en el lugar en el que se lleva a cabo. Se desconoce cuándo se retomará la filmación y si esto afectará el estreno antes de concluir el año.

De acuerdo con Bespin Bulletin, la tercera temporada de The Mandalorian - 90% ha fallado en retomar su producción como se tenía planeado tras el descanso de fin de año. El reporte indica que no ha habido casos positivos entre el elenco o el equipo de la serie, pero se ha optado por retrasar el rodaje para estar más seguros ya que la variante Ómicron ha elevado la cantidad de personas enfermas a cifras nunca antes vistas desde el inicio de la pandemia.

La información es que la serie había comenzado a filmar los nuevos episodios desde mediados de septiembre e iban a continuar la semana pasada tras la época de festividades, pero esto no ha sido así. El show se produce en los Manhattan Beach Studios y estaba planeado continuar hasta el mes de marzo. Habrá que ver si esto no se traduce en un retraso también para su lanzamiento en los siguientes meses.

Las series de Star Wars son lo que ha mantenido a la saga en movimiento desde que terminó la trilogía de secuelas en 2019 con Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%. The Mandalorian - 91%, show creado por Jon Favreau, ha sido uno de los pocos estrenos de la franquicia que los fans están de acuerdo es todo lo que querían ver de la galaxia lejana, y había logrado revivir el furor por su mitología. De ahí que se convirtiera en una prioridad para Lucasfilm.

De ver significativamente atrasado su lanzamiento, podría provocar un efecto dominó sobre las demás series. Se sabe que en esos mismos estudios, y en el mes de marzo, había planes para que comenzara el rodaje de Ahsoka Tano, un spin-off sobre esa Jedi que vimos por primera vez en live-action en la segunda temporada. Aunque es probable que no se trate de nada serio si el equipo y el elenco son cuidadosos.

El show tiene poco tiempo para concluir su producción ya que su protagonista, Pedro Pascal, se encuentra también comprometido con la serie de The Last of Us. El programa de HBO también había comenzado su producción el año pasado y se especula que el actor estaba haciendo un esfuerzo doble por ir de un set a otro en los pasados meses. Ese otro rodaje comenzó en julio del año pasado y se sabe que está programado para terminar en junio de 2022.

The Mandalorian - 90% todavía no tiene una fecha de estreno, pero se esperaba antes de concluir 2022. Hasta entonces, los fans de Star Wars tendrán que conformarse con El libro de Boba Fett - 63%, que está lanzando un episodio cada semana, y se espera que pronto se revele cuándo podremos ver Obi-Wan Kenobi, show que ya se encuentra en postproducción y probablemente llegue a Disney Plus en el verano.

