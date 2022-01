Encanto: "We Don’t Talk About Bruno" es un éxito de ventas en Estados Unidos

Tal vez Encanto - 98% no tenga la mejor historia o el mejor desarrollo de personajes, pero sus temas musicales le están dando la vuelta al mundo y tienen a millones de espectadores bailando y cantando. Aunque “Dos Oruguitas” es la favorita del estudio para la temporada de premios, en realidad es “We Don’t Talk About Bruno” la que está rompiendo los esquemas de la empresa. A través de Billboard se reporta que la canción sobre el exiliado miembro de la familia Madrigal ha entrado en la lista de las diez más vendidas del Hot 100, un logró que pocas composiciones de Disney han alcanzado.

Encanto nos presenta la historia de una mágica familia cuyos miembros son bendecidos con una serie de dones muy especiales como la fuerza bruta, cambiar de forma, hacer crecer las flores, hablar con los animales, alterar el clima o hacer a otros sanar mediante la comida. Pero Mirabel es la excepción a la regla, una noble integrante de la familia Madrigal a la que le fue negado su regalo por motivos desconocidos; sin embargo, una terrible profecía pondrá a la joven a prueba, dándole la oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer

Durante sus investigaciones sobre la historia familiar, Mirable pregunta por Bruno, el enigmático tío que fue desterrado por sus poderes: visiones del futuro que anunciaban tragedias. Es aquí cuando la tía Pepa y el tío Félix se encargan de iniciar con la interpretación de “We Don’t Talk About Bruno”, en español “No se habla de Bruno”, canción que narra las desventuras ocasionadas por el don mágico de ese innombrable miembro Madrigal (aunque a lo largo del tema se le menciona mucho). Los otros miembros de la familia se unen a la performance, dando como resultado un tema que junta ritmos latinos con el tipo de pop más consumido en Estados Unidos.

Esta tarde, Billboard anunció que “We Don’t Talk About Bruno” ha entrado en el top 5 del Hot 100, indicando altas ventas en Estados Unidos. Aunque no ofrece cifras exactas, menciona que el tema estrella de Encanto se une a otros contados éxitos de películas producidas por Disney que han llegado igual de lejos, por ejemplo, "A Whole New World" de Aladdín - 94%; "Can You Feel The Love Tonight" de El Rey León - 91%; "Colors of the Wind" de Pocahontas - 56%; y “Let It Go” de Frozen: Una Aventura Congelada - 89%. La más reciente película de Disney es un éxito en el apartado musical y en streaming.

Ayer por la noche, se sumó a los triunfos de Encanto el Globo de Oro a Mejor Película Animada, y Disney quiere que obtenga los máximos reconocimiento durante el resto de la temporada de premios en la misma categoría, ¿será capaz de vencer a los otros contendientes? Lo cierto es que “Dos Oruguitas” no ganó la competencia a Mejor Canción Original, por lo que será interesante descubrir cómo se desarrollan las cosas en este apartado para las siguientes entregas.

Al igual que con todas las grandes producciones musicales animadas de Disney, Encanto ha visto soberbias traducciones de sus canciones en los idiomas de mayor cobertura. Para la versión latinoamericana tuvimos un doblaje hecho 100% en Colombia, e incluso se abandonó el obligatorio acento neutro que tanto practica la industria, dando oportunidad a que los artistas colombianos viertan su identidad en la película. The Walt Disney Company ha trabajado arduamente por la representación y la diversidad en los últimos años, Encanto es prueba de ello.

