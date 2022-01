Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen recuerdan a Bob Saget, quien falleció a los 65 años

El 9 de enero se dio a conocer que el actor Bob Saget falleció a la edad de 65 años. El comediante tenía una larga carrera en la televisión, pero su papel más popular fue en la serie Full House, que no hace mucho tuvo un reboot en Netflix llamado Fuller House donde repitió en su papel de Danny Tanner. Según CNN, el intérprete fue encontrado en su cuarto de hotel y declarado muerto en el lugar. Aunque no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, las autoridades correspondientes aseguraron que no hay razones para pensar que se trató de algo extraño.

Sigue leyendo: Fallece la actriz Betty White a los 99 años

La familia del comediante mandó un comunicado confirmando la noticia:

Estamos devastados al confirmar que nuestro amado Bob falleció el día de hoy. Él era todo para nosotros y queremos que sepan lo mucho que él amaba a sus fans, actuar en vivo, y reunir a todo tipo de personas con la comedia. Aunque pedimos privacidad en estos momentos, los invitamos a unirse a nosotros para recordar el amor y la risa que Bob trajo al mundo.

Bob Saget falleció en Florida, donde se hospedaba como parte de su más reciente tour de comedia. De hecho, en su cuenta oficial de Twitter él hizo varias publicaciones sobre estos eventos donde agradecía al público su asistencia y hablaba de la emoción de volver a los escenarios para hacer comedia en vivo. Su tipo de comedia no encajaba del todo con el ambiente juvenil de Full House, pero su aparición en el programa definitivamente ayudó a que se convirtiera en uno de los títulos más queridos por el público. En la serie, Saget daba vida a un padre que quedaba viudo y debía cuidar de sus tres hijas.

Como no podía ser de otra forma, el mundo del espectáculo se dedicó a recordar al comediante, en especial el cast de Full House. Puede que Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen lleven años alejadas de Hollywood, pero no olvidaron a su padre de la ficción y también lanzaron un comunicado sobre la situación. Las gemelas Olsen se convirtieron en figuras muy populares gracias a esta serie. A partir de aquí trabajaron en varias películas como protagonistas, pero finalmente se alejaron de esta vida luego de sufrir el constante acoso de los medios. Ahora son empresarias dedicadas que tratan de llevar una vida más común.

También te puede interesar: How I Met Your Father presenta su primer tráiler oficial

En su comunicado oficial (vía Variety), las hermanas Olsen escribieron:

Bob era el hombre más amoroso, compasivo y generoso. Nos entristece profundamente que ya no esté con nosotros, pero sabemos que seguirá estando a nuestro lado para guiarnos con gracia, como siempre lo ha hecho. Nuestros pensamientos están con sus hijas, esposa y familia y les enviamos nuestras condolencias.

John Stamos, el famoso tío Jesse, también recordó al actor como un amigo íntimo:

Estoy destrozado. Estoy dolido. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Mientras que Candace Cameron Bure, quien interpretaba a la hija mayor en Full House, acudió a redes sociales para recordar a su colega y amigo:

No sé qué decir. No tengo palabras. Bob era uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo amaba muchísimo.

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

Otras personalidades que trabajaron con Saget también lamentaron su partida. Kat Dennings, más conocida por su trabajo en Thor - 77% y WandaVision - 95%, trabajó con el actor en otra comedia llamada Raising Dad, donde también aparecía una joven Brie Larson. Dennings explicó que aunque no pasaron mucho tiempo juntos porque la serie sólo duró una temporada, Saget siempre cuidó de ella.

Simplemente no puedo creerlo. Qué hombre tan maravilloso. Siempre hizo todo lo posible para hacerme sentir cómoda y hablaba sin parar sobre sus hijos. Es una gran pérdida.

I just can’t believe it. What a wonderful guy. He always went out of his way to make me comfortable and talked nonstop about his kids. Such a loss 💔 pic.twitter.com/Yr6C3R4lEW — Kat Dennings (@OfficialKat) January 10, 2022

Bob Saget también participó en How I Met Your Mother, dando voz a un Ted adulto que cuenta las historias de su juventud a sus hijos. Aunque el actor no mostró su rostro ni en el final de la serie, su particular voz era conocida en el medio y se volvió una buena referencia para los conocedores. Otras personalidades en el mundo de la comedia, como Marc Maron, también externaron su sentir por el fallecimiento del intérprete.

No te vayas sin leer: Fallece Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar el Oscar