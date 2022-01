Game of Thrones: Peter Dinklage dice que se sintió aliviado cuando la serie terminó

Así es. Han pasado casi tres años desde el controversial desenlace de Game of Thrones - 59% y la serie sigue dando de qué hablar. El show que convirtió a la televisión en un espectáculo de dimensiones cinematográficas molestó a varios con lo apresurado de su final, pero alguien que estuvo feliz de concluir su trabajo en la serie fue el actor Peter Dinklage, mejor recordado como Tyrion Lannister, pues cree que ya le había llegado su hora al programa.

Durante una visita al talkshow de Graham Norton, Peter Dinklage fue cuestionado sobre su sentir tras una década de dar vida a Tyrion en Game of Thrones. El actor, uno de los que fue mejor recibidos por la crítica de la serie, explicó que aunque disfrutó mucho lo que vivió en el set, le parecía que era momento, y parte de la naturaleza de su trabajo, despedirse de todo lo que implicó formar parte de la serie:

Sí (me sentí aliviado). Sí, creo que es tiempo de seguir adelante. Sin importar la difícil que sea. Es lo que hacemos, nos vamos por un par de meses, tenemos grandes amistades y luego no nos volvemos a ver. Esa fue una familia. No sólo fue el show, porque viví en Irlanda, ahí tuve a mis hijos. Pero verdaderamente, tenía mis raíces en Belfast, la comunidad ahí es hermosa. Y para mí, alejarme de eso fue lo verdaderamente difícil, más que el show.

Como saben, Tyrion es uno de los pocos personajes de Game of Thrones - 59% que sobrevive a las ocho temporadas. Originalmente, hijo de una de las casas nobles con vínculos a la realeza, su condición de enano es lo que lo mantiene al margen y, junto al maltrato de su padre, lo lleva a traicionarlo y volverse la Mano de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) cuando se lo llevan a conocerla en Essos.

En el final, Tyrion es quien tiene la idea de hacer a Bran el rey. Y se vuelve parte de su corte cuando Jon Snow (Kit Harington) parte hacia el norte y después del asesinato de Daenerys. Él es el último miembro de los Lannister. No obstante, en la última temporada pasa la mayor parte del tiempo tratando de encontrar formas de hacer de la joven Targaryen una monarca justa a partir de las tradiciones de Westeros y también pierde la fe en ella luego de su ataque sobre King's Landing.

Ante la decepción de muchos fans por el final de la serie, hace poco también le preguntaron su opinión a Dinklage. El actor respondió diciendo que creía que se trataba de que los seguidores del programa estaban enojados porque acabar la historia era parecido a romper una relación y que hay otros que simplemente querían una conclusión mucho más alegre o amable a la que finalmente recibió.

Game of Thrones continuará a través de sus spin-offs. El primero de ellos llegará este año y lleva por título House of the Dragon, estará ambientado siglos antes de los eventos de la original, pero todavía no tiene fecha de estreno. Mientras tanto, los fans de Dinklage podrán verlo próximamente como protagonista en Cyrano, un musical de época que él protagoniza y que, lamentablemente, tampoco tiene fecha de lanzamiento en América Latina por el momento.

