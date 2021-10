El Juego del Calamar: Psicóloga recomienda que los niños no vean la serie

El juego del calamar - 100%, escrita y dirigida por Dong-hyuk Hwang, se convirtió en un gran éxito para Netflix. La serie es la más vista en toda la historia de la plataforma y mucho se ha hablado de hacer una segunda temporada porque aunque fue concebida como una única entrega, los fans se quedaron con muchas dudas y esperan la resolución de varios misterios. La compañía todavía no confirma estos planes, pero considerando los millones que el producto les ha dejado es casi seguro que sucederá, y uno sólo puede esperar que sea igual de efectiva.

Sigue leyendo: Stephen King compara sus novelas con El juego del calamar

La serie cuenta cómo un hombre adicto a las apuestas e incapaz de proveer para su hija se une a un juego de élite para ganar mucho dinero. Lo que al principio parece una manera fácil de asegurar su futuro se convierte en una lucha de supervivencia. A lo largo de los capítulos fuimos conociendo la historia y personalidad de los otros protagonistas y el saber que el final no podía ser feliz para todos causó mucha ansiedad entre la audiencia. Además de lograr empatizar con estos personajes, lo interesante también era ver cómo juegos de infancia podían ser usados para algo tan macabro y violento.

Aquellos que no crecieron en Corea del Sur tuvieron que adaptarse rápidamente a los juegos que se presentaban, aunque un par de ellos son bastante populares en las infancias de todo el mundo. Por supuesto, como sucede en este subgénero, la gracia es descubrir cuál de las muertes es la más original, la más sangrienta o la más deprimente. Con todos estos elementos debería quedar muy claro que estamos frente a una serie para el público adulto, pero aquí estamos ahora hablando de los riesgos que podría significar para la juventud.

Hace tiempo se dio la noticia de que los niños en Corea del Sur estaban haciendo sus propios juegos inspirados por el programa, y esto alertó a los maestros y padres de familia por los posibles resultados. Mientras el resto del mundo se quiere vestir como los personajes este Halloween, en un acto bastante irónico si consideramos que El Juego del Calamar es una crítica al capitalismo y la rendición de las masas, en su país de origen su popularidad no es tan bien vista, y esta sensación de peligro se extiende poco a poco, cruzando fronteras.

También te puede interesar: El juego del calamar le haría ganar a Netflix casi US $900 millones

Para sorpresa de nadie, la psicóloga Dra. Robin Gurwitch explicó a People Magazine (vía ComicBook.com) que ningún niño debía ver el programa:

Esto no es algo que los niños pequeños deberían estar viendo. No hay nada redentor o positivo aquí para los niños.

Ciertamente El Juego del Calamar es altamente violento, pero a decir verdad su mensaje es muy positivo en cuanto a las revelaciones que hace sobre la mentalidad de los millonarios privilegiados y cómo afecta a aquellos que no tienen para pagar comida. Por otro lado, la serie se aleja de los clichés para representar la naturaleza humana más allá del blanco y el negro. En los primeros minutos no podemos más que odiar al protagonista, pero lo vamos conociendo y recordamos que se trata de una persona con muchos vicios de carácter, pero con un buen corazón que no está libre de corrupción a pesar de su esperanza. Si un niño precoz va a ver la serie de cualquier forma, tal vez abordarla desde estos elementos y no desde el atractivo de la sangre sea una buena técnica para lidiar con el asunto.

La misma especialista dice que antes de asumir lo que los niños toman de la serie, sería bueno preguntarles qué percibieron o entendieron de ella, o de qué creen que trata en primer lugar, pues en muchas ocasiones los niños imitan a otros:

Comiencen la conversación de manera simple: “Se ha hablado mucho sobre una nueva serie llamada El Juego del Calamar. Dime lo que has escuchado al respecto.”

Lo verdaderamente importante es no caer en una crisis inexistente que lleve a la censura de un trabajo artístico, como ya ha sucedido en el pasado. Después de todo, Los Juegos del Hambre se convirtió en una franquicia muy popular que partió de libros para adolescentes, que si bien no eran explícitos definitivamente mostraban un futuro atroz y violento, lo cual sólo marcaría cierta hipocresía nacida de los prejuicios a lo extranjero; un mundo que todavía se percibe como la otredad.



No te vayas sin leer: El Juego del Calamar: autoridades escolares recomiendan que los niños no vean la serie por su violencia