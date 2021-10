Johnny Depp es un actor exagerado y sobrevalorado, dice Brian Cox

Haciendo a un lado el escándalo que ha opacado la carrera de Johnny Depp en los últimos años, es decir, su polémico divorcio de Amber Heard, su trayectoria es reconocida, sobre todo, por la popularidad que ha conseguido frente a los espectadores y sus fans en todo el mundo. Su rostro comenzó a atrapar miradas desde su paso por la serie 21 Jump Street a finales de los ochenta, aunque no sea algo de lo que se sienta muy orgulloso.

Después, con El Joven Manos de Tijera - 91%, uno de los proyectos más aclamados y vigentes de Tim Burton, se convirtió en uno de los actores más solicitados. Pero sería con Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79% en donde se encontraría con el personaje más importante para él, a tal grado que, según presume, siempre lleva en su maleta el traje de pirata. Pero ¿ser popular lo convierte en el mejor intérprete? Este ha sido un tema de debate por mucho tiempo sobre todo entre cinéfilos.

Es cierto que es un actor muy atrevido y extravagante, con un talento extra cuando se trata de cantar, pero a pesar de que su rostro y su vestuario cambian de manera drástica entre una película y otra, su personalidad resulta bastante similar entre papeles. Es Brian Cox (Last Moment of Clarity - 35%, Churchill - 49%, La Supremacía Bourne - 81%, Troya - 54%, Manhunter - 94%) quien ha sido sincero sobre su opinión con respecto al trabajo del protagonista de Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet - 86% llamándolo “sobrevalorado”.

Cox, quien actualmente es parte del elenco de la serie Succession - 100%, ha lanzado una autobiografía en donde, más allá de hacer un recorrido por su vida y su carrera, se toma la libertad de hablar de sus colegas y dar su opinión sobre ellos – Johnny Depp no fue el único –. A continuación, puedes echar un vistazo a un fragmento de Putting the Rabbit in the Hat, lugar en donde habitan las memorias del actor (vía Indie Wire).

Aunque estoy seguro de que lo es [un actor hábil], es tan exagerado, tan sobrevalorado. Quiero decir, 'El Joven Manos de Tijera'. Seamos realistas, si vienes con las manos así y el maquillaje pálido y con cicatrices, no tienes que hacer nada. Y no lo hizo. Y posteriormente, ha hecho aún menos.

Las palabras parecen fuertes al tratarse de hablar de la carrera de otro; cabe mencionar que Brian Cox nunca ha compartido escena con Depp e incluso, se presume, rechazó un papel en alguna de las entregas de Piratas del Caribe. Sin embargo, no todo fue hablar en contra del Capitán Jack Sparrow, pues su lista de actores era larga, aunque claro, con opiniones distintas. Otra de las estrellas que mantuvo en la mira fue David Bowie.

Sobre el intérprete de Starman mencionó que no era un actor particularmente bueno – con él sí trabajó en la serie británica Redcap –, pero reconoce su trayectoria e impacto musical, lo que lo convirtió en una importante figura de la cultura pop. Sobre Edward Norton, con quien trabajó en La Hora 25 - 78%, señaló que “es un buen muchacho, pero un poco molesto porque se mira a sí mismo como escritor o director. Pero no todo fueron ataques en contra de sus compañeros, también resaltaron nombres como Alan Rickman, a quien reconoció como el hombre más dulce, amable e inteligente que haya conocido; Morgan Freeman, a quien describe como un absoluto caballero; y Keanu Reeves, a quien reconoce como un buscador al que los años le han permitido avanzar.

Incluso habla de Quentin Tarantino, asegurando que a pesar de que no le gustan sus películas, no podría negarse a unirse a alguno de sus proyectos si se lo pidieran. Durante una entrevista con The Scottsman con respecto a este libro, el actor señaló que quería ser lo más sincero posible en cuanto a su vida personal, su carrera y cómo es su visión ante la industria cinematográfica y sus estrellas.

¿He dicho la verdad? ¿Lo he inventado todo? Empiezas a sentir pánico al respecto. ¿Estoy siendo injusto con la gente? ¿Estoy siendo cruel? Hubo todo tipo de emociones extrañas [surgiendo] mientras escribía este libro.