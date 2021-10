Star Wars: Andy Serkis formaría parte del elenco de Andor

Lucasfilm sigue preparando nuevos proyectos y uno de ellos es Andor, serie protagonizada por Diego Luna que nos presentará los años del joven rebelde antes de los eventos observados en Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%. Aunque ya tenemos los nombres de algunas estrellas que formarán parte del elenco, esta tarde se anuncia la supuesta adición de Andy Serkis, veterano actor que ya formó parte de la galaxia lejana en la trilogía secuela. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Serkis obtuvo fama global gracias a su interpretación de Gollum en la trilogía de El Señor de los Anillos; con el tiempo ha establecido lazos junto a los estudios más importantes de Hollywood y para 2015 lo vemos formar parte de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, película en la que interpreta al Líder Supremo Snoke, cabeza de la Primera Orden y, por aquel entonces, un misterioso villano que traería las tinieblas a la galaxia.

Por desgracia, la intriga alrededor de Snoke no duró mucho y Rian Johnson mató al personaje en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, terminando de forma bastante anticlimática con el nuevo enemigo. Pero los fans de la saga están muy conscientes de que la muerte no es impedimento para traer de regreso a las figuras más queridas de la marca.

De acuerdo con Making Star Wars (vía Comicbook), Andy Serkis habría sido contratado por Lucasfilm para formar parte de Andor. El medio informativo no concede detalles sobre el personaje que quedará en manos del actor, sin embargo, no descarta la posibilidad de que sea Snoke en años relativamente juveniles (recordemos que se trata de un clon imperfecto del emperador Palpatine, así que cualquier cosa podría pasar). Por otro lado, también se cometa que Serkis tomaría un papel humano en la serie de Cassian Andor, argumentalmente alejado de Snoke; lo anterior permitiría a Andy redimirse tras la descabellada conclusión del antagonista en Los Últimos Jedi.

El rodaje de Andor terminó a finales de septiembre y ahora se encuentra en etapa de post-producción. Lucasfilm no ha confirmado fecha de estreno alguna pero seguramente llegará a la plataforma de Disney Plus en algún punto avanzado de 2022. Aunque no se trata de una serie cargada con personajes Jedi o Sith (aparentemente), los fans esperan que tenga suficiente acción y aventura como para elevarla por encima de la trilogía secuela, a la altura de The Mandalorian - 91%.

Lucasfilm no tardó en descubrir que la pantalla chica es una alternativa ideal para las historias de Star Wars. La trilogía secuela a cargo de Disney fue muy costosa y no resultó nada bien, por lo que el estudio optó por nuevas aventuras de menor inversión pero con mayor impacto global. Producciones como The Mandalorian - 91%, Star Wars: The Bad Batch - 95% e incluso Star Wars: Visions - 100%, se han ganado el cariño del público e incluso la lealtad de extraños, asegurando un futuro brillante para la galaxia lejana en televisión. ¿Durante cuánto tiempo se extenderá tal tendencia?

Pero mucho antes de Andor, a Disney Plus llegará The Book of Boba Fett, serie protagonizada por el famoso cazarrecompensas (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen), quienes darán sentido a una aventura completamente nueva y emocionante en Tatooine. Ambos salieron adelante en su misión junto a Din Djarin y ahora es tiempo de dejar las cosas claras en el planeta desértico. El primer capítulo llegará a Disney Plus el próximo 29 de diciembre, ¿ya tiene el éxito asegurado? Por el momento no existe una fecha de estreno para la nueva temporada de The Mandalorian pero hace semanas se confirmó su inicio de rodaje. El viaje de Djarin y Grogu todavía tiene mucho para ofrecer, así como todo Star Wars.

