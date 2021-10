Estrellas de Friends se despiden de James Michael Tyler, quien diera vida a Gunther en la serie

Friends se mantiene como una de las sitcoms más exitosas de la historia. A pesar de que en años recientes se ha hablado sobre lo mucho que han envejecido algunas de sus historias y diálogos, la serie no sólo no ha perdido fans sino que ha logrado encontrar un espacio entre otros títulos actuales. El programa lanzó a la fama a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc , Matthew Perry y David Schwimmer, pero ellos no son los únicos recordados por su papel. James Michael Tyler, quien daba vida a Gunther, era uno de los personajes secundarios más queridos por el público; por desgracia, el actor falleció el pasado 24 de octubre.

Toni Benson, agente del actor, confirmó la noticia de su fallecimiento a causa del cáncer de próstata. Tyler había sido diagnosticado en 2018, pero lo hizo público hasta el 2021, poco después del estreno de Friends: The Reunion - 76%. Desde ese momento, Tyler habló públicamente sobre la importancia de revisarse cada año para poder encontrar y tratar el cáncer en sus primeros estados. Durante una charla con Today (vía The New York Times) explicó que se encontraba rodeado de familiares y amigos que oraban por su salud y agregó:

Me ha hecho, personalmente, darme cuenta de lo importante que es cada momento, todos los días. Y pelear. No darse por vencido. Seguir peleando. Mantenerse iluminado lo más posible. Y tener metas. Fijar metas. Mi meta el año pasado fue ver mi cumpleaños 59. Lo hice el 28 de mayo. Mi meta ahora es ayudar a salvar al menos una vida al hacer pública esta noticia.

James Michael Tyler siguió trabajando dentro de la industria después del final de Friends, aunque nunca encontró otro papel que fuera igual de popular. De manera constante, Tyler se presentaba en eventos enfocados en la famosa serie y en exhibiciones que recreaban el set de Central Perk, la cafetería donde los protagonistas siempre charlaban sobre su vida laboral y romántica.

En la serie, Gunther era el gerente de Central Perk y también era conocido por su amor hacia Rachel. Año tras año, el público veía cómo Gunther miraba con adoración a Rachel sin tomar la iniciativa para invitarla a salir. Por supuesto, sus sentimientos hacia ella hacían que él odiara naturalmente a cualquiera que pudiera ser un interés romántico, como Ross y Joey alguna vez lo fueron. Durante el último episodio Gunther por fin se atreve a confesarle su amor a Rachel antes de que viaje a París, pero ella le hace saber que no siente lo mismo.

Como no podía ser de otra manera, la noticia sobre su fallecimiento afectó mucho a los fans y los protagonistas de la serie, quienes utilizaron sus diversas redes sociales para enviar amor a la familia del actor.

Warner Bros. Television lamenta el fallecimiento de James Michael Tyler, un amado actor y parte integral de nuestra familia en Friends. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fans.

Friends no habría sido lo mismo sin ti. Gracias por las risas que trajiste al programa y a todas nuestras vidas. Te extrañaremos muchísimo.

El tamaño de la gratitud que brindaste y mostraste todos los días en el set es el tamaño de la gratitud que tengo por haberte conocido. Descansa en paz, James.

James Michael Tyler, te extrañaremos. Gracias por estar ahí para todos nosotros.

James, gracias por interpretar tan grandioso e inolvidable papel en Friends y por ser un caballero de gran corazón y por ser un hombre con integridad fuera de la pantalla. Te extrañaremos, amigo.

Compartimos muchas risas, amigo. Te extrañaremos. Descansa en Paz amigo mío.

Hace tiempo, David Crane , co-creador de Friends, reveló a BBC que el personaje de Gunther no era tan importante hasta que vieron cómo trabajaba Tyler y quedaron encantados con su talento para la comedia:

Conforme pasó el tiempo, creo que nos dimos cuenta de que era divertido, un muy buen actor […] Con la más pequeña oportunidad creó este personaje imborrable.

En la declaración oficial sobre su fallecimiento, su agente reveló que Tyler falleció de manera pacífica en su hogar y explicó cómo era visto el actor más allá de su rol en Friends:

El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo amigo), pero sus seres queridos lo conocían como un actor, músico, alguien que promovía la conciencia del cáncer, y era un amado esposo. Si lo conocías una vez, te hacías de un amigo de por vida.

James Michael Tyler pasó los últimos años de su vida buscando crear conciencia sobre el cáncer de próstata para que las personas se hicieran revisiones de sangre constantes incluso antes de los 40 años, que es cuando se recomienda dar inicio a este tipo de estudios.

