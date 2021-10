Rumor: El aspecto de Tenoch Huerta como Namor está inspirado en la cultura maya

Una de las películas más esperadas de la nueva era del MCU es Black Panther: Wakanda Forever, secuela de Pantera Negra - 90% que se encargará de presentar al héroe que tomará la identidad del personaje. Tenoch Huerta interpretará a Namor, el antihéroe de Marvel que muchos fans han estado esperando, y tal parece que viene con enorme representación para el público mexicano. De acuerdo con Grace Randolph, famosa periodista de Hollywood, la caracterización de Huerta estará inspirada en la cultura maya. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Tenoch Huerta como Namor surgió a través de un rumor hace tiempo, sin embargo, rápidamente fue confirmado por medios internacionales y la noticia explotó en redes sociales. El actor mexicano tendrá la oportunidad de trabajar junto a una de las empresas más grandes de Hollywood y su papel tiene el potencial para convertirlo en uno de los personajes más queridos de la siguiente entrega. Ahora, Grace Randolph aparece con algunas novedades sobre la inspiración de Marvel Studios para los rasgos de su versión de Namor:

Just had a source sneak me a look at Tenoch Huerta as #Namor



Mayan references are STRONG and he looks BRUTAL - very Apocalypto with ornate bejeweled neckpiece including pearls, goatee, think gold armbands



Can’t wait for #Marvel to share with everyone #MCU



🔥🔥🔥🔥🔥🔥