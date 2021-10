Chloé Zhao convenció a Kevin Feige de hacer Eternals con un poema de William Blake

Estamos a unos días del estreno de Eternals, y mientras los fans hacen lo posible por evitar spoilers, también se preguntan por cada detalle que ayudó a desarrollar esta adaptación. Chloé Zhao no necesita presentación, además de arrasar durante la temporada de premios gracias a Nomadland - 100%, la directora lleva bastante tiempo hablando sobre esta nueva entrega del UCM y lo que significó para ella hacerla una realidad. Además de escritora y creadora, Zhao es fan de las historietas y ella fue quien puso sobre la mesa la idea de hacer Eternals cuando la compañía ni los había tomado en cuenta.

A estas alturas la historia sobre cómo se le pidió a la directora que se encargara de Black Widow - 87% pero ella prefirió proponer Eternals ya es mundialmente conocida, y nos ayuda a entender mejor la confianza que la productora depositó en ella. Después de todo, la asociación Marvel-Disney es conocida por contratar directores menores pero prometedores para así poder mantener cierto control creativo sobre ellos. Sin embargo, Zhao impuso su visión y para eso se ayudó de todo un arsenal cultural, desde referencias a otros directores hasta literatura.

No hace mucho, la directora reveló en una entrevista con Denis Villeneuve que utilizó referencias de sus películas al momento de levantar su propuesta para Eternals; de manera específica, Zhao tomó como ejemplo Blade Runner 2049 - 88% y Sicario: Tierra de Nadie - 94%. De igual forma, Interestelar - 71%, 2001: Odisea del Espacio - 96% y El Árbol de la Vida - 84% sirvieron para unificar la fotografía y los elementos visuales más sutiles que buscaba explorar. Ahora se revela que Zhao también acudió a la literatura para convencer a Kevin Feige de producir la cinta.

En una conferencia de prensa (vía SlashFilm), Chloé Zhao reveló que utilizó una fotografía y un poema de William Blake en su primera junta con el famoso productor:

Bueno, comenzó conmigo mostrándole a Feige una foto macro de arena y recitando un poema de William Blake. Así que me permitieron quedarme en la habitación, eso fue muy amable. Pero en ese poema, Blake trataba de transmitir que puedes ver la infinita belleza y el significado del cosmos dentro de las cosas más pequeñas que puedes encontrar en la Tierra.

La directora buscaba explicar la sensación que quería producir, mucho antes de ponerse a hablar de la trama que tendría lugar en la película. El intento funcionó muy bien, pues Feige no sólo se animó a darle el proyecto, sino que se aseguró de dejarle control creativo total y de respaldar ciertas decisiones que separarán a Eternals de otras entregas del UCM. Zhao añadió:

Así que la visión de la película era la de capturar esa escala, algo tan grande como la creación del sol, y tan íntimo como los susurros entre amantes. Así que creo, ya sabes, ir a locaciones y hacer este rodaje inmersivo y tener el apoyo y comprensión de este gran elenco es como llegamos aquí hoy.

Considerando la historia de Eternals, que además de abarcar miles de años también explica la visión particular que estos héroes tienen sobre el planeta Tierra, es casi lógico que acudiera a alguien como William Blake, quien es una de las figuras más importantes del Romanticismo Inglés. Aunque Zhao no reveló el nombre del poema, algunos creen que podría tratarse de “Auguries of Innocence” que habla sobre la paradoja de encontrar lo más bello y lo más terrible del mundo en los pequeños objetos o elementos de la naturaleza.

Eternals cuenta con un elenco muy amplio y diverso encabezado por Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek y Kumail Nanjiani, quienes darán vida a estos enigmáticos héroes que viven entre los humanos sin poder intervenir para salvarlos. Las primeras reacciones a Eternals han sido muy positivas, con algunos ya considerándola como la mejor entrega del UCM o al menos una que cambiará la franquicia para siempre, que era justamente la meta que tenía Chloé Zhao.

