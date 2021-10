El libro de Boba Fett es el estreno menos esperado de Star Wars, según encuesta

Star Wars es una de las franquicias más importantes en la historia del cine. Desde el estreno de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% hasta The Mandalorian - 90%, la saga ha llegado a millones de personas, varias generaciones y distintos formatos. A lo largo de los años, la leyenda iniciada por George Lucas ha tenido excelentes momentos y episodios más bien complicados, pero el público es claro: Star Wars debe seguir presente. Por supuesto, la nueva trilogía iniciada con Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver y John Boyega, causó muchos conflictos entre los conocedores y también generó mucha incertidumbre sobre futuros proyectos.

Mientras algunos se debatían si Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, dirigida por Rian Johnson, era o no una obra original que cambiaba de manera positiva el universo de Star Wars y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% era o no un gran cierre para esta historia, otros encontraron en The Mandalorian exactamente lo que estaban buscando. La serie sigue la tradición más marcada de la saga, pero también añade mucha historia y varias interrogantes que al resolverse podrían cambiar la forma en la que se percibe la trilogía original. El éxito del show en Disney+ hizo que la compañía no tardara en aprobar otros títulos y spin-offs.

El que más sorprendió en su momento al público fue el de Boba Fett, quien hizo una aparición en la segunda temporada de The Mandalorian. Poco después de esta presentación, se confirmó un spin-off llamado The Book of Boba Fett: sin embargo, ahora que también se esperan proyectos como Ahsoka, Lando, Rangers of the New Republic, The Acolyte, Andor y, por supuesto, Obi-Wan Kenobi, parece que el entusiasmo por Boba Fett se redujo considerablemente.

SlashFilm.com decidió hacer una encuesta para conocer qué tan emocionados están los fans de Star Wars por todos estos nuevos títulos, y los resultados son bastante reveladores. De manera específica, la votación se enfocaba en cuáles títulos eran los que menos llamaban su atención y The Book of Boba Fett salió en primer lugar, seguido de Rangers of The New Republic, que ya sufrió un retraso importante luego del despido de Gina Carano, así que es seguro que su fecha de estreno cambie para darle prioridad a otras series.

La serie de Obi-Wan Kenobi, donde Ewan McGregor regresará para dar vida al personaje es una de las que más espera el público. Se sabe que Hayden Christensen también tendrá una nueva oportunidad para representar a Darth Vader, lo cual ya causó mucha emoción entre los expertos. Esta serie consistirá en 6 episodios y se estrenará en algún punto del 2022, aunque todavía no se tiene una fecha exacta. Pero es Ahsoka el proyecto que más esperan los fans según esta encuesta. Para Ahsoka, Rosario Dawson se mantendrá en el papel protagónico. Según se dice, Ahsoka, The Mandalorian, The Book of Bobba Fett y Rangers of the New Republic contarán sus propias historias, pero eventualmente se encontrarán para el clímax de la trama principal.

The Book of Bobba Fett será desarrollada por Jon Favreau, el nuevo favorito de Star Wars, y Robert Rodriguez, quienes también filmaron varios episodios junto a Bryce Dallas Howard y Dave Filoni. Temuera Morrison dará vida al cazarrecompensas y Ming-Na Wen lo acompañará como Fennec Shand, mercenaria y asesina profesional. La serie se estrenará en diciembre y contará con 8 episodios.

LucasFilm tiene tanta esperanza en el spin-off de Boba Fett que le dio prioridad en las fechas de filmación sobre la tercera temporada de The Mandalorian. Es curioso que ahora el mismo público que pidió el proyecto, ya no se sienta tan entusiasmado. Muchos fans consideran que aunque el personaje es interesante, finalmente es secundario y no hay mucho que pueda aportar a la historia general. Todavía no se conocen detalles sobre cómo abordarán Boba Fett en su serie, pero es claro que deberán reinventar varios aspectos para complacer y convencer al público.

