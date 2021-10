Marvel retrasa todas sus películas de 2022 y 2023

Aquí vamos de nuevo. Debido a la restaurada confianza de los estudios en el público que asiste al cine, la taquilla empieza a mejorar. No obstante, con esto han llegado cambios a la programación de varios títulos esperados que esperan acomodarse mejor para un mejor periodo en cines y evitar la competencia. Para la mala suerte de los fans de Marvel, la productora ha retrasado todas sus películas de 2022 y 203 por varios meses.

De acuerdo con Deadline, las películas se han retrasado por apenas unos meses, pero en un efecto dominó. Todo comenzará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual abandona su fecha en marzo para estrenarse el 6 de mayo de 2022, esto empujó a Thor: Love and Thunder al 8 de julio y, a su vez, a Black Panther: Wakanda Forever al 11 de noviembre. La cadena continúa con The Marvel que ahora llegará a cartelera el 17 de febrero de 2023.

Los cambios han llegado hasta ese año, pues Ant-Man and the Wasp: Quantumania se retrasa al 28 de julio. La única que mantiene su fecha de estreno es Guardians of the Galaxy Vol. 3, la cual sigue programada para el 5 de mayo de 2023. A excepción del filme de Sam Raimi y Taika Waititi, todos los demás son películas que todavía están rodando o están a punto de comenzar su filmación. Según el medio, todos estos estrenos están planeados para ocurrir exclusivamente en cines.

