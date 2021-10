El Juego del Calamar es usada por Corea del Norte como propaganda contra Corea del Sur

El éxito de El juego del calamar - 100% está sorprendiendo a todo el mundo y los altos números ya fueron anunciados por Netflix. Hace un par de días, el gigante rojo del streaming confirmó que la producción surcoreana tuvo el lanzamiento más exitoso en la historia de la plataforma, hecho que ha impulsado a Corea del Norte a emitir algunas críticas negativas hacia la cultura competitiva de su vecino narrada en los nueve capítulos de la serie. A continuación presentamos todos los detalles.

El juego del calamar nos presenta la historia de un grupo de personas que deben luchar por sobrevivir en una serie de juegos mortales. Perder significa la muerte, así que los protagonistas utilizan todo su ingenio para salir victoriosos de las dinámicas. Squid Game es un claro ejemplo de la sociedad competitiva y voraz que se desarrolla en Corea del Sur día tras día, en donde las apariencias y el dinero lo son todo, y a menudo las relaciones humanas pierden su valor. A través del sitio web Arirangmeari.com, manejado por el estado norcoreano, el gobierno envía un duro mensaje a sus camaradas del sur

Se dice que el drama televisivo Squid Game se hizo popular entre los espectadores porque indaga en la realidad de la sociedad capitalista de Corea del Sur, donde la competencia extrema por la supervivencia y la codicia son desenfrenados. [...] El drama televisivo está ambientado en una sociedad surcoreana con una severa desigualdad económica. Es en la sociedad surcoreana actual donde el número de perdedores en una competencia feroz por empleo, bienes raíces y las acciones aumenta dramáticamente.

El sitio web agrega que “la realidad de vivir en un mundo donde la gente es juzgada solo por el dinero es una maldición”, palabras que juzgan abiertamente a Corea del Sur por su naturaleza competitiva. A través de series, películas e incluso videos musicales de las más populares bandas de k-pop, podemos notar que el dinero forma parte vital de la sociedad en aquel país, en donde las personas son directamente criticadas o alabadas por su posición económica, su educación y contactos. El gobierno de la Corea norteña no se ha quedado con las ganas de condenar a sus vecinos por el sistema social y económico que han impulsado durante años.

El juego del calamar terminó con nueve episodios y un final abierto que dejó a muchos espectadores con preguntas. Aunque el público ya está pidiendo una segunda temporada, y probablemente Netflix también la desea, el director y guionista no está seguro. Hwang Dong-hyuk declaró hace varios días para The Times que escribir Squid Game fue muy duro para él, y que en estos momentos se siente realmente cansado por todo el trabajo realizado. Pero seguramente la presión de la empresa será mucho mayor y Hwang terminará compitiendo para que los hipotéticos nuevos capítulos sean los más vistos de la plataforma, haciendo números para Netflix y rellenando e impulsando la máquina capitalista de Corea del Sur que tanto criticó en su primera temporada.

El juego del calamar ya derrotó a muchos otros éxitos de Netflix como Sex Education, La Casa de Papel - 64% o Bridgerton - 92%, series que en su momento lograron cifras de locura para la empresa. Nadie con acceso a Internet ha quedado indiferente a Squid Game, no sólo por sus nueve capítulos, también por la inconmensurable cantidad de memes y parodias que han aparecido por toda la web. Si Netflix en verdad quiere una segunda temporada exitosa, Hwang deberá trabajar arduamente para que la calidad no se vaya por lo bajo. Por el momento no existen novedades sobre nuevos episodios.

