Attack on Titan, temporada final | Tráiler de la segunda parte y fecha de estreno confirmada

Uno de los grandes fenómenos del anime en la última década es Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan. Aunque los fans del manga ya tuvieron su conclusión hace unos meses, los que ven el anime están esperando ansiosos la segunda parte de la temporada final, y hoy se acaba de estrenar un tráiler que promete una conclusión épica para la historia que ha cautivado a millones desde 2013, y también se ha confirmado que esta segunda parte de la cuarta temporada llegará el 9 de enero de 2022.

No te pierdas: Animes que prueban que la industria tiene un problema de humor misógino, transfóbico y de maltrato animal

Shingeki no Kyojin surgió como manga en 2009, por el autor Hajime Isayama . El éxito de esta obra le valió ser llevada al anime, y su historia podría enmarcarse en los géneros ciencia ficción steampunk y fantasía. El protagonista es Eren Jaeger, quien ve a su familia morir bajo un ataque de los titanes y quiere dedicar su vida a exterminarlos, pero mientras va aprendiendo sobre la historia de su país y de los gigantes, descubre secretos oscuros que destrozan los cimientos de su mundo.

La primera temporada de Attack on Titan llegó el 6 de abril de 2013 en la cadena televisiva Mainichi Broadcasting System (MBS), y terminó el 28 de septiembre de ese año. La segunda temporada fue lanzada en abril de 2017 y terminó en junio del mismo año; y la tercera fue estrenada en dos partes, la primera entre junio y octubre de 2018 y la segunda entre mayo y junio de 2019. En su momento sorprendió a muchos por las calificaciones perfectas o casi perfectas que obtuvieron algunos de los episodios por parte del público.

La temporada final también fue dividida en dos partes, la primera tanda de episodios pudo ser disfrutada por los fans entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. No obstante, tuvo algunas polémicas por el cambio de estudio de animación. Las primeras tres temporadas estuvieron a cargo de WIT Studio, y su trabajo fue muy bien recibido por fans y críticos, pero la cuarta fue desarrollada por MAPPA, y el enojo de los fanáticos fue tan grande que llegaron a acosar a los creativos de la empresa.

Te invitamos a leer: Razones por las que Shang Chi es el live-action de anime que esperábamos

Dado el éxito del manga, desde 2011 se dio a conocer que estaba en desarrollo una película live-action, que no llegaría hasta 2015. El resultado fue decepcionante y sólo se sumó a la larga lista de adaptaciones fallidas de manga y anime, pero en el futuro tendremos una versión de Hollywood, a cargo del director Andy Muschietti, responsable de cintas como Mamá - 65%, It (Eso) - 85% y The Flash.

Hasta la fecha Hollywood tiene una mala racha adaptando animes y mangas, los ejemplos más infames son Dragonball Evolución - 14% y Death Note - 40%, pero la lista es más extensa. En Japón tampoco han corrido con tanta suerte, y la prueba son Fullmetal Alchemist - 44% y las dos películas de Attack on Titan - 55%, pero también hay excepciones, incluso en Hollywood. Battle Angel: La Última Guerrera - 55%, es una de las cintas basadas en manga que más ha entusiasmado al público.

También puede interesarte: Cowboy Bebop: showrunner dice que la serie expandirá el canon del anime



El anime se ha convertido en una forma de entretenimiento muy popular en Latinoamérica, y podemos rastrear los orígenes de ello en la década de 1990, cuando series como Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), Dragon Ball y Pokémon llegaron a la televisión. Esos primeros animes que conquistaron el corazón de millones, eran más simples en sus planteamientos, en animes modernos como Attack on Titan se busca cuestionar el maniqueísmo, no sólo presente en las series de animación japonesa, sino en la Historia oficial.

El manga de Shingeki no Kyojin tuvo un final que generó reacciones encontradas en redes sociales, ¿será ese el mismo destino que tendrá el anime? En unos meses lo sabremos, pero incluso si ese resulta ser el caso, nadie podrá negar el impacto que tuvo este manga y anime en la cultura pop.