Timothée Chalamet se niega a opinar sobre las acusaciones contra Armie Hammer

Ya pasaron bastantes meses desde que Armie Hammer fuera acusado de agresión sexual y canibalismo, poniendo un alto definitivo en su carrera. Hasta hace unos años, el actor era visto como una de las grandes promesas de Hollywood y se esperaba que su trabajo en cintas como Rebeca - 64% y El Agente de C.I.P.O.L. - 67% sirviera para consolidar su figura dentro de la industria. Por supuesto, de todos sus roles quizás el más popular es el de Oliver en Llámame Por Tu Nombre - 97%, dirigida por Luca Guadagnino y donde comparte créditos con Timothée Chalamet. Ambos intérpretes se volvieron muy populares y queridos gracias a esta historia, que además los hizo comenzar una fuerte amistad.

No era raro que hablaran uno del otro en entrevistas, ni que Hammer hiciera comentarios en las fotos de Chalamet, pero después de que se dieron las acusaciones en su contra muchos esperaban que el protagonista de Duna - 80% hablara al respecto. Aunque técnicamente no es su lugar y él nada tiene que ver con el asunto a nivel legal o moral, sus seguidores creían que el joven actor tendría algo que decir sobre su amigo. En vez de eso, poco después del escándalo, se revelaron los planes de Guadagnino y Chalamet para hacer una historia de canibalismo, lo cual fue visto como una respuesta algo cínica a todo el asunto.

Algunos no pierden la esperanza de ver una secuela de Llámame Por Tu Nombre, pero eso es poco probable considerando el contexto actual. Además, Timothée Chalamet es uno de los actores más solicitados y famosos del momento, así que no pondría en riesgo su reputación participando en un proyecto con un posible agresor sexual, aunque a la fecha no hable abiertamente de esto. No es la primera vez que la controversia alcanza su trayectoria, pues hace años decidió disculparse públicamente por protagonizar una cinta de Woody Allen, director que lleva años en la mira por un supuesto ataque sexual contra su hija.

En una reciente entrevista para la revista Time (vía IndieWire) se le cuestionó al actor sobre su postura ante las acusaciones contra Hammer, a lo que respondió:

Entiendo totalmente que me preguntes eso, pero es una pregunta que merece una larga conversación, y no quiero darte una respuesta parcial.

De esta manera Chalamet se libró del compromiso de hablar sobre el asunto en esta entrevista que abarcaba desde sus inicios hasta su próxima cinta, Duna.



Hay que recordar que la caída de Armie Hammer se dio como una bola de nieve. Primero se filtraron unos mensajes eróticos donde el actor hablaba de sus fantasías sexuales, mismas que involucraban el deseo de comerse a su pareja. Lo que primero se defendió como un juego sexual algo raro pero benigno, rápidamente se convirtió en algo más terrorífico cuando en otros mensajes el actor revelaba que ya había cometido actos de canibalismo genuino. Todavía en ese momento algunos quisieron tomarlo como sexting subido de tono y con historias, que no es tan extraño como uno podría pensar. En este momento el actor fue abandonado por sus agentes y luego vino lo peor. No pasó mucho tiempo para que su esposa, Elizabeth Chambers, le pidiera el divorcio y para que se hiciera pública una acusación muy grave donde una chica reveló que el actor la había violado. Eventualmente, otras ex parejas de Hammer hablaron públicamente y admitieron que el actor sí era violento y un agresor.

Mientras Hammer perdía papeles y cualquier posibilidad de estabilizar su carrera, la figura de Timothée Chalamet subía como espuma. En los últimos años, el actor ha protagonizado varios proyectos como Mujercitas - 94%, El rey - 70% y La Crónica Francesa - 75%, la más reciente película de Wes Anderson que tuvo que retrasar su estreno un año debido a la pandemia mundial. En estos momentos, el joven actor está en todos lados por el próximo estreno de Duna, dirigida por Denis Villeneuve. Esta nueva adaptación ya es considerada uno de los grandes estrenos del año y una de las mejores películas de ciencia ficción de la última década.

Lo último que el público supo sobre Armie Hammer es que el actor negó todas las acusaciones y estaba dispuesto a presentarse en la corte de ser necesario. De igual forma, el actor entró a un programa de rehabilitación para superar su adicción a las drogas, al alcohol y al sexo. Según se dijo en su momento, su ex esposa lo apoya para que salga adelante por el bien de los hijos que comparten, mientras que su nueva novia respalda su decisión y se mantiene a su lado a pesar de las acusaciones.

