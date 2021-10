El Juego del Calamar: ahora acusan a la serie de racismo y un escritor coreano responde

Si algo nos pueden demostrar las películas y / o series asiáticas, es lo diferentes que son sus culturas con respecto al continente americano, y aunque también hay muchas similitudes, no podemos más que reconocer que sus tradiciones y formas de ver el mundo contrastan con las nuestras en gran medida. El fenómeno más reciente en este sentido fue El juego del calamar - 100%, una serie coreana producida por Netflix que rompió récords de audiencia y según algunos reportes está en camino de convertirse en la serie extranjera más vista de la plataforma.

Sin embargo, con tanto éxito y tantos ojos viéndola, es normal que surjan algunas controversias, como acusaciones de plagio a películas japonesas, y de sexismo por su forma de retratar a las mujeres. Ahora la polémica gira en torno al personaje de Abdul Ali, un inmigrante pakistaní que también resulta ser el personaje más moreno. Una de las características de Ali es que es sumamente amable, y por esa razón fue acusado de ser un estereotipo del inmigrante modelo o incluso del "buen salvaje"; la profesora universitaria Uju Anya publicó lo siguiente en Twitter:

No hablo coreano y, según los informes, los subtítulos son malos. Pero, por favor explíquenme por qué El Juego del Calamar retrata al único personaje principal no coreano como un hombre de piel morena que todo el tiempo lloriquea ‘señor’, gratitud, sacrificio y sumisión a personas igualmente jodidas como él.

En otro tuit la profesora se quejó de personas que justificaron esa representación diciendo que es una forma de “humanizar” a los inmigrantes ante el público coreano que suele ser “racista y hostil”, y ella lo comparó con el estereotipo de “Uncle Tom”, que proviene de una obra de teatro donde se representó a un esclavo negro como sumamente servil y abnegado.

La respuesta que necesitábamos provino de un coreano llamado John Lee, quien se identifica en su podcast como “escritor, columnista y personalidad de las redes sociales”. En una serie de tuits Lee explicó que en la sociedad coreana los modales y las relaciones funcionan diferente que en otros países. Primero aclara que en el país asiático “a menos que seas amigo de alguien o que seas el padre o el maestro de alguien, y en un número muy reducido de casos raros, nunca te diriges a alguien por su nombre”, en cuanto a la amistad, Lee asegura que a menos que tengas la misma edad y hayas ido a la misma escuela, es “casi imposible” que seas amigo de alguien. En el caso de cómo se dirige Ali a Sang-woo, es con la palabra sajang-nim:

Sajang es una palabra que se usa para referirse al presidente de una empresa. Nim es un sufijo de género neutro que se usa para elevar a la persona con la que estás hablando. Entonces, si la persona a la que te diriges es un hombre, la traducción literal de sajang-nim sería ‘jefe señor’. Si es una mujer, ‘señora jefa’. Aunque sajang-nim era en realidad una palabra que estaba destinada a dirigirse al presidente de una empresa, coloquialmente se convirtió en una palabra que se usaba para dirigirse a cualquier persona que no conoces (generalmente un hombre) a quien crees que merece ser tratado con respeto.

Entonces, volvamos a Ali. Resulta que el personaje de Ali es un trabajador migrante indocumentado de Pakistán. Lo que eso significa es que en lo que respecta a las jerarquías sociales, Ali está MUY en el fondo. Eso explica por qué su empleador no le ha pagado durante meses. ¿Con quién se va a quejar de los salarios impagos? Tan pronto como presente una denuncia formal, lo deportarán. No se reveló cuánto tiempo ha estado viviendo Ali en Corea del Sur. Pero lo que es seguro es que durante el tiempo que ha estado, ha tenido que mantener la cabeza agachada.

El hilo es mucho más extenso, y continúa detallando por qué la representación de Ali no es un estereotipo como el “Uncle Tom” que mencionaba la profesora, sino más bien un reflejo de cómo la sociedad coreana maltrata a los inmigrantes, sobre todo a los de piel morena. De esta forma, El Juego del Calamar estaría retratando una realidad y haciendo una denuncia (y no una burla) con el personaje de Ali.

