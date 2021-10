Netflix ayuda a financiar la beca universitaria creada en homenaje a Chadwick Boseman

Chadwick Boseman era uno de los actores más prometedores de su generación. Aunque llevaba trabajando dentro de la industria desde el 2003, el intérprete se volvió famoso gracias a su aparición en Capitán América: Civil War - 90%, donde el personaje de Black Panther se presentó por primera vez. La película de Pantera Negra - 90% terminó por consolidarlo como uno de los elementos más importantes y novedosos del UCM, pero su fallecimiento tomó a todos por sorpresa y lo marcaron como una leyenda por todo lo que fue y pudo ser. Su talento era claro, y como muchos otros artistas, sólo requería un empujón para obtener la confianza de directores y productores, y él estaba comenzando ese recorrido.

Black Panther: Wakanda Forever seguirá su curso, y aunque no sabemos cómo resolverán este asunto, todos los involucrados estuvieron de acuerdo en que Boseman era irremplazable. Además, su legado quedó en la memoria de muchos con su última interpretación de T´Challa en la serie What If...? - 84%. A pesar de que Pantera Negra se convirtió en una de las mejores entregas de Marvel, el actor no dependía enteramente de esta franquicia. De hecho, mucho se especuló sobre un posible reconocimiento póstumo por su papel de Levee en La Madre del Blues - 100%.

Aunque finalmente este premio no se dio, la figura del actor permanece intacta y se encuentran otras formas de rendirle homenaje. Hace unos meses se dio a conocer que la Universidad de Howard decidió sustituir el nombre de su Facultad de Artes por el de Boseman. El intérprete se graduó en el 2000 y ahí conoció a Phylicia Rashad, más conocida por Creed: Corazón de Campeón - 94%, quien se volvió su mentora y lo presentó con Denzel Washington, actor que luego le pagó su paso por Oxford.

Para seguir con el homenaje, la Universidad de Howard también decidió otorgar una beca que llevará el nombre de Boseman, y lo mejor es que tendrá el apoyo de una de las plataformas de streaming más famosas del mundo. Según Variety, Netflix se unió a la universidad para otorgar una beca de US$5.4 millones llamada The Chadwick A. Boseman Memorial Scholarship que beneficiará a los alumnos durante los cuatro años que pasen en la institución.

Wayne A.I. Frederick, presidente de la Universidad de Howard comentó (vía Variety):

Es con inmenso placer y profunda gratitud que anunciamos la creación de una beca en honor al ex alumno Chadwick Boseman, cuya vida y contribuciones a las artes continúan inspirando.

Esta beca representa el amor de Chadwick por Howard, su pasión por la narración y su voluntad de apoyar a las generaciones futuras de estudiantes de Howard. Estoy agradecido por el apoyo continuo y la colaboración de la esposa de Chadwick, la Señora Simone Ledward Boseman, y con Netflix por este importante regalo.

Chadwick Boseman contrajo matrimonio poco antes de fallecer con la cantante Simone Ledward Boseman quien también habló un poco de lo que significa la beca para el legado de Boseman:

Muchos artistas ejemplares no tienen la oportunidad de seguir un estudio superior, esperamos apoyar a tantos estudiantes como sea posible eliminando la barrera financiera de la educación. Esta donación representa la devoción de Chad por el oficio, su compasión por los demás y su deseo de apoyar a los futuros narradores.

La beca se entregará a un alumno ejemplar de cada clase y se le dará prioridad a aquellos estudiantes dedicados a las artes dramáticas. Los primeros en recibir este beneficio son: Sarah Long, estudiante de primer año en teatro musical; Shawn Smith, estudiante de actuación de segundo año; Janee Ferguson, estudiante de tercer año en administración de artes teatrales; y Deirdre Dunkin que estudia el último año de danza.

Las últimas películas de Chadwick Boseman se dieron en asociación con Netflix. Además de la ya mencionada La Madre del Blues, en 2020 se estrenó 5 Sangres - 100%, dirigida por Spike Lee y donde el actor compartió créditos con Delroy Lindo y Jonathan Majors.

