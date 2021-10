Rumor: Marvel hará un reboot de Daredevil con Charlie Cox y los actores de la serie de Netflix

Desde hace bastante tiempo venimos escuchando rumores sobre lo que pasará con los personajes de Daredevil - 93%, Jessica Jones - 69%, Iron Fist - 50% y Luke Cage - 78%, los cuales fueron llevados a la pantalla chica por Netflix en alianza con Marvel. Tras la cancelación de las series que protagonizaban esos superhéroes, se dijo que pasarían dos años antes de que Marvel Studios pudiera hacer algo con ellos, el tiempo ya pasó y no hay noticias oficiales, aunque un nuevo rumor dice que un reboot de Daredevil está en desarrollo.

Dada la recepción tan positiva que tuvo la serie de Netflix del personaje, parece un error que se haga un reboot, pero si hemos de creer a la información compartida por el influencer Daniel Richtman (vía Comic Book), Disney está planeando que el reboot cuente con los mismos actores que la serie de Netflix. El elenco fue una parte muy importante del show y para millones de fans será inaceptable ver a otro actor que no sea Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil, o a otro actor que no sea Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin.

El rumor también dice que personajes como Jessica Jones, interpretada por Krysten Ritter, podrían ser parte del proyecto, del cual no se sabe si será un largometraje o una serie de Disney Plus. Richtman también dio a conocer que Daredevil aparecerá en la serie de Echo, personaje que será introducido en Hawkeye.

Not only is #Daredevil being rumored for his own solo project under Marvel Studios, but insider @DanielRPK says he'll appear in the #Echo series, too! pic.twitter.com/UWI1V8Ajlr