Lucy Liu dice que Bill Murray fue grosero con ella en Los Ángeles de Charlie y no se arrepiente de enfrentarlo

El ambiente laboral tóxico es un problema, pero antes se difundía y celebraba la idea de que soportar malos tratos era parte de aprender y la resistencia a la humillación significaba que estábamos acercándonos al éxito. Soportar a un jefe o compañero de trabajo nefasto ya no es visto como cualidad, sobre todo tras revelarse la gran cantidad de abusos cometidos por personas como Harvey Weinstein, Brett Ratner, John Lasseter o Bryan Singer , y tras el auge del movimiento #MeToo desde finales de 2017.

Una actriz que estaba consciente de ello casi dos décadas antes de que el #MeToo cobrara fuerza, es Lucy Liu, conocida por sus papeles en Jerry Maguire: Amor y Desafío - 85%, Kill Bill: La Venganza, Volumen 1 - 85% y Chicago - 86%. No se trata de una historia desconocida por completo, pero en una reciente entrevista en el podcast “Asian Enough”, de Los Angeles Times, la actriz pudo detallar su versión de las cosas. Cuando se encontraba trabajando en el set de Los Ángeles de Charlie - 67%, el reconocido Bill Murray (Perdidos en Tokio - 95%, El Gran Hotel Budapest - 92%, Sn. Vincent - 78%) se portó de forma inapropiada y ella lo enfrentó (vía IndieWire):

Mientras hacemos la escena, Bill comienza a lanzar insultos, y no voy a entrar en detalles, pero seguía y seguía, y yo pensaba 'Wow, parece que me está mirando directamente’. No podía creer que [los comentarios] pudieran ser hacia mí, porque ¿qué tengo que ver con algo importante en ese momento? Literalmente miro encima de mi hombro, como, ¿con quién está hablando detrás de mí? Yo digo: 'Disculpa, ¿Me estás hablando a mí?’ Y claramente estaba, porque entonces comenzó a convertirse en una comunicación uno a uno.

En Los Ángeles de Charlie Murray interpretó al personaje secundario Bosley, pero los rumores dicen que menospreció a Liu como una “actriz de televisión”. Como se explicó antes, ese tipo de actitudes viniendo de un famoso como Murray, podían ser toleradas por algunas estrellas en ascenso con la esperanza de que en el futuro su resistencia rindiera frutos, pero la actriz de ascendencia china no fue una de ellas:

Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem esté o de dónde venga, no hay necesidad de condescender o menospreciar a otras personas. Y no me resignaría, ni debería hacerlo.

El actor fue cuestionado en 2009 sobre el problema con Liu y dijo que él sólo despreciaba y criticaba a las personas que son poco profesionales y trabajan con él. Pero no hay que alarmarse, Liu no condena ni está pidiendo la cancelación de Murray, porque después de ese problema tuvieron una relación cordial y no pelearon otra vez.

Como Liu hubieron muchas actrices que lucharon en ambientes abusivos, pero no siempre corrieron con la mejor de las suertes. Murray tal vez sólo era una persona muy exigente con su profesión, pero personajes como Weinstein eran capaces de hundir una carrera profesional si alguien los hacía enojar. Para nuestra suerte, el mundo parece estar cambiando.

Los Ángeles de Charlie tuvo en reboot en 2019, pero no fue bien recibido por la crítica y el público, además de que fracasó estrepitosamente en taquilla, con lo que cualquier intención de hacer secuela quedó enterrada. La cinta fue protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, y fue dirigida por Elizabeth Banks. La franquicia nació originalmente en la televisión con Charlie's Angels (1976-1981), que se convirtió en una serie de culto. En 2011 se produjo una nueva serie de TV que no logró triunfar y sólo tuvo una temporada.