Henry Cavill quiere una serie de Superman tras el éxito de La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Nadie puede negar que todo mundo adora a Henry Cavill como Superman en el Universo Extendido de DC. Aunque la saga cometió varios errores al momento de desarrollar la historia del héroe (incluyendo las horribles escenas de Liga de la Justicia - 41% a manos de Joss Whedon), el actor está profundamente encariñado con el personaje y claro que no ha renunciado a él. Nueva información señala que el actor de 37 años quiere interpretar al poderoso Kal-El en una serie de televisión. ¿Será el formato adecuado para esta versión del Hombre de Acero? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Henry Cavill se unió al DCEU en 2013 con El Hombre de Acero - 55%, película que fue mal recibida por la crítica pero que con el tiempo ha ganado numerosos fans. Por aquel entonces la prensa escribió que la versión de Kal-El creada por Zack Snyder era un atentado contra la esencia del personaje original, que Superman jamás mataría o que no desplegaría tanta violencia a su alrededor; los más conspiranoicos sostienen que todo fue una campaña organizada para desprestigiar a la recién nacida saga, ya que por aquel entonces Marvel Studios se encontraba haciendo maravillas con los Vengadores y no quería que otros le hicieran competencia.

Pero aunque el paso de Henry por el DCEU ha sido atropellado, los fans no se cansan de verlo en pantalla. Ahora, Daniel Richtman, el influencer de Twitter que conoce todos los detalles sobre la industria del entretenimiento mucho antes de que sea confirmadas por los mismo estudios, revela en su cuenta de Patreon que Cavill estaría interesado en protagonizar una serie de Superman en HBO Max, y que incluso ya se lo ha propuesto a los ejecutivos de Warner Bros. El insider también señala que el estudio quiere al actor para ser la estrella en una de sus nuevas franquicias, aunque no ha mencionado detalles sobre cuál podría ser.

El compromiso de Henry Cavill con Superman es innegable, él es el Clark Kent de las generaciones recientes y más le vale a Warner Bros. escuchar a su público. El actor ha tenido más trabajo en años recientes y su buen nombre logró llegar hasta las nubes. ¿Pasará lo mismo con Superman? Los fans tan sólo están esperando a que la empresa lo traiga de vuelta para ser Kal-El en algún otro proyecto, y no son pocos los están exigiendo la producción de Hombre de Acero 2; el estudio tiene una mina de oro en sus manos y no debería desaprovecharlo. La gente quiere ver a Superman de nuevo.

Henry Cavill volvió como Superman en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, película en la que disfrutamos de algunas escenas nuevas del personaje, como cuando decide tomar el traje azul y se eleva hacia el sol con el tema del Hombre de Acero en el fondo. La cinta ha sido muy bien recibida por el público, incluso por los fans más competitivos de Marvel; muchos seguidores del director siguen luchando en redes por traer de regreso su visión al DCEU con el hashtag #RestoreTheSnyderVerse. Ya veremos qué pasa en el futuro.

Por otro lado, el siguiente proyecto de Henry Cavill es la segunda temporada de The Witcher - 67%. Su rol como Geralt de Rivia en la serie de Netflix le proporcionó todavía mayor popularidad a nivel mundial; la saga del brujo se hizo conocida en numerosos países no tanto por los libros originales, sino por los videojuegos de CD Projekt RED que tanto éxito han logrado en múltiples plataformas. Henry se enamoró del Continente gracias a The Witcher 3: Wild Hunt, y en cuanto supo sobre la producción de una serie se contactó inmediatamente con la showrunner para obtener el papel principal; por supuesto que Netflix fue incapaz de decir que no a una estrella de su talla.

