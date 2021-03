Rumor: Christopher Nolan dice que el Snyder Cut es la mejor película de DC

La espera por La Liga de la Justicia de Zack Snyder debe tener ansiosos y emocionados a los fans, pero las noticias más recientes son bastante prometedoras, pues apenas ayer compartimos la reacción de Zak Penn , co-guionista de Los Vengadores - 92%, que publicó un tuit muy halagador sobre la cinta.

Lo que hacía falta para aumentar las esperanzas de los fans, quienes conservan la fe en que está cinta sea todo lo que la versión de Joss Whedon no fue, es que tenga el visto bueno del director de Batman: El Caballero de La Noche - 94%. Esto podría ser verdad porque hoy ha aparecido en Internet un rumor de que Christopher Nolan asegura que La Liga de la Justicia de Zack Snyder es la mejor película de DC hasta la fecha. Este 2021 se cumplirán 9 años desde el estreno de El Caballero de la Noche Asciende - 87%, la tercera entrega de la trilogía de Batman de Nolan, y aunque desde entonces el aclamado cineasta decidió que el cine de superhéroes ya no era para él, siguió fungiendo como productor ejecutivo de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y de la Liga de la Justicia - 41%.

Este rumor ha tomado alas en Twitter donde varios fanáticos han estado asegurando que una cosplayer llamada Gracie asistió a la proyección privada del Snyder Cut y allí se entero de que en opinión del director inglés Zack Snyder ha creado la mejor película de DC hasta el momento:

Christopher Nolan asistió a una proyección y, según Gracie, concordó en que la Liga de la Justicia de Zack Snyder es la mejor película de DC. OMG

Christopher Nolan aparentemente amando la Liga de la Justicia de Zack Snyder es todo lo que necesitas saber. La opinión de cualquier crítico es irrelevante después de esto. LMAO.

Aquí les hemos puesto tres ejemplos, pero en Twitter se han estado posteando muchas variantes de esta información. Por el momento no se ha comprobado que sea verídica, pero las probabilidades de ello son altas si tomamos en cuenta que Nolan ha sido productor de todas las películas de Snyder para DC, incluyendo este corte de La Liga de la Justicia. Dicho lo anterior, eso no lo obliga a amar la película; recordemos que Nolan no fue fan del final de Batman vs Superman: el origen de la justicia. No todo mundo tiene que amar las películas que dirige y mucho menos las que produce. Es una parte normal de la industria y de la vida.

Lo que da un poco de credibilidad a este rumor es el hecho de que Deborah Snyder ha mencionado que Nolan fue quien impulsó a Snyder a mostrar al mundo su versión de este filme y recordemos que también fueron él y Deborah quienes vieron la versión de Whedon y decidieron que Zack Snyder no debía ver lo que ese director había hecho con su película. En otras palabras, Nolan concluyó que la versión que todos pudimos ver en el cine no era la mejor que podía existir y por ello alentó a su primer director a que nos la entregue. Esta fe es la que hace pensar que no sería descabellado que haya amado el resultado de este voto de confianza en su amigo.

Lo que es un hecho es que esta cinta será el proyecto más personal que Zack y Deborah Snyder han hecho para DC. Recordemos que la razón por la que tuvieron que ceder el proyecto a Whedon en primer lugar fue el suicidio de su hija Autumn y es muy probable que esto ha sido uno de los impulsos principales que lo llevaron a que su versión fuera completada. Sólo nos queda esperar a ver el resultado. Ya falta muy poco.

