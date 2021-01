Óscar 2021: Warner Bros. buscará que Mujer Maravilla 1984 compita en todas las categorías, incluyendo Mejor Película

Mujer Maravilla 1984 - 90% llegó a cines y streaming en diciembre para sorprende a los fans de la increíble Diana Prince. La superheroína se ganó el cariño y respeto del público desde su aparición en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, por lo que Warner Bros. no desperdició la oportunidad de producir más películas junto a ella. La secuela de Mujer Maravilla - 92% se estrenó recientemente pero tal parece que el estudio quiere llegar muy lejos con ella. Nueva información revela que la empresa ha sugerido a 1984 en todas las categorías de los premios Óscar 2021, ¿será en realidad una buen idea?

Tras su viaje en la Primera Guerra Mundial, Diana Prince regresa con una aventura ubicada en los años ochenta, en la que enfrentará a dos nuevos enemigos: Max Lord y Cheetah. Gracias a un extraño artefacto los más profundos deseos de los personajes principales se hacen realidad, situación que por supuesto traerá consecuencias graves no solo para ellos, también para todo el mundo. Diana regresa con poderes mejorados y algunos momentos emotivos que nos apretujarán el corazón. Antes el gran consumo de Wonder Woman 1984 y (algunos) puntos destacados en su desarrollo, Warner Bros. quiere apostar por ella en los Óscar del presente año.

De acuerdo con nueva información de Comicbook, Warner ha presentado a Wonder Woman 1984 para ser considerada por los votantes de la Academia en la entrega 93 de los premios Óscar, las categoría y los implicados en cada una son los siguientes: Gal Gadot a Mejor Actriz; Patty Jenkins a Mejor Directora; Kristen Wiig, Robin Wright y Connie Nielsen a Mejor Actriz de Reparto; Chris Pine y Pedro Pascal a Mejor Actor de Reparto; Mejor Cinematografía; Mejor Edición; Mejor Diseño de Vestuario; y Mejor Banda Sonora Original. ¿Los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos tomarán en cuenta la solicitud de la Warner?

Esta noticia genera amplia controversia tras la revelación de que Mujer Maravilla 1984 perdió su certificado de frescura en Rotten Tomatoes luego de críticos y fans escribieran malas reseñas sobre ella. Está claro que esta secuela incluye un viaje mucho menos poderoso que el anterior, sin embargo, muchos detalles del argumento simplemente no tienen sentido; el guión debió ser mucho más pulido y no solo mencionar cosas al azar. Estos detalles podrían ser decisivos al momento de que los miembros de la Academia consideren Wonder Woman 1984 para la gran competición de los Óscar. ¿La veremos triunfar en el futuro?

Hace un par de años Marvel Studios logró posicionar a Pantera Negra - 90% en siete categorías de los premios Óscar, incluyendo Mejor Película, hecho que sacó de sus casillas a los cinéfilos más comprometidos. ¿Cómo era posible que una película de superhéroes tan simple compitiera entre lo más grandes? Aquella situación tan solo nos demostró el enorme poder e influencia que Disney es capaz de ejercer en el negocio del entretenimiento. La aventura de T'Challa no obtuvo los más grandes reconocimientos de la noche pero sí se llevó menciones honorables. ¿Warner Bros. será capaz de hacer lo mismo con Mujer Maravilla 1984?

Mientras tanto, Wonder Woman 1984 todavía se encuentra en cines para quien quiera ver a Diana Prince más fabulosa que antes. Tal vez su película secuela no es tan buena como la anterior pero no podemos negar que tiene un estilo exquisito y siempre es un gusto mirarla dando un poco de justicia a quien se la merece.

