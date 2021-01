Eternals: fans del MCU defienden a Kumail Nanjiani tras acusaciones por usar esteroides

Kumail Nanjiani es uno de los actores que se une a la Fase 4 del MCU con la película Eternals, una gran aventura que incluirá a dioses antiguos de notable poder. Se sabe que el actor pakistaní y estadounidense se sometió a un sorprendente cambio físico para poder interpretar a su personaje, pasando de ser algo escuálido a una máquina de músculos. Aunque la transición le concedió aplausos entre el público, también lo hizo blanco de acusaciones por usar esteroides; ahora varios fans en redes lo defienden asegurando que hizo posible su cambio con muchos ejercicio y esfuerzo. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Nanjiani es famoso por haber formado parte de la exitosa serie Sillicon Valley; además, en 2017 se convirtió en nominado al Óscar en la categoría a Mejor Guión Original por la cinta The Big Sick: Un Amor Inseparable - 98%, entrega protagonizada y escrita por él. Nanjiani ha cambiado mucho durante los años, sin embargo, su evolución más importante se dio gracias a su fichaje como Kingo en Eternals de Marvel Studios; la película anunció a sus actores en 2019 y destaca por ser una de las producciones más diversas de los últimos años, pues en pantalla observaremos a superhéroes muy diferentes y a la vez parecidos.

El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con una amplia lista de actores que han recurrido a los esteroides para obtener un cuerpo de fortachón, y en lo absolutos hemos escuchado críticas hacia ellos; sin embargo, las cosas han resultado diferentes para Nanjiani, quien ha sido señalado por recurrir al método. El actor sorprendió a los fans de los superhéroes con su cambio drástico, apareciendo en portadas de revistas fitness y presumiendo en redes sociales el increíble logro de ser un hombre musculoso. En el universo de películas Marvel tener un físico impresionante es requisito para ser superhéroe.

Antes las críticas que apuntan a Nanjiani, una buena cantidad de fans sale en su defensa y nos recuerdan que muchos actores importantes del MCU que han hechos cambios en su físico y no se les ha dicho una sola palabra. Ahí tenemos a Chris Evans, Chris Hemsworth y hasta Chris Pratt, estrellas del MCU que han logrado moldear cuerpo de ensueño probablemente no solo con ejercicio. Por otro lado, los fans están de acuerdo en que Kumail solo ha hecho mucho ejercicio para llegar a donde está. Ya veremos que tal se desempeña frente a la cámara cuando el título llegue a los cines el 5 de noviembre de 2021.

¿Las películas de la nueva fase serán capaces de dar sentido a una historia tan exitosa como la planteada en las primeras? Es probable, varios rostros importantes de la marca se han marchado para siempre, por lo que Marvel Studios necesita poner todo su esfuerzo en la realización de una nueva aventura épica. Las posibilidades están a su favor, tan solo esperamos que no siga exactamente las misma convenciones y se quede sin apostar por otras alternativas.

A continuación te presentamos algunos tuits que defienden a Kumail Nanjiani ante las acusaciones de usar esteroides para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel.

Henry Cavill pudo conseguir ser ENORME para El Hombre de Acero sin esteroides. Lo ha dicho públicamente. Entonces, ¿es imposible que Kumail Nanjiani obtuviera el mismo resultado con el trabajo duro y el ejercicio? ¿Y Cavill parece un poco más ancho que Nanjiani hasta cierto punto? Parece que el racismo está en marcha.

Henry Cavill was able to get HUGE for man of steel without steroids. He has said this publicly.



So it’s impossible that Kumail Nanjiani had the same result from hard work and exercise? And Cavill looks slightly larger than Nanjiani at 1 point?



Sounds like racism is afoot. pic.twitter.com/NagaC7nPjN — Where the $ DOESNT reside (@ValerieComplex) January 4, 2021

Chris Evans se hace musculoso por Capitán América: "😍🤩😍🤩" Chris Hemsworth se hace musculoso por Thor: "😍🤩😍🤩" Chris Pratt se hace musculoso por Star-Lord: "😍🤩😍🤩" Kumail Nanjiani se hace musculoso por Eternals: "Claramente está usando esteroides" No puedo ver cuál es la diferencia.

Chris Evans gets jacked for Captain America: “😍🤩😍🤩”



Chris Hemsworth gets jacked for Thor: “😍🤩😍🤩”



Chris Pratt gets jacked for Star-Lord: “😍🤩😍🤩”



Kumail Nanjiani gets jacked for Eternals: “He’s clearly using steroids”



I can’t qwhite see what’s the difference. — alias (@itsjustanx) January 3, 2021

Chris Pratt puede ganar volumen para una película de Marvel y todo el mundo está bien con eso. Kumail Nanjiani lo hace y la gente lo llama "grotesco" y asume que está usando esteroides. Odio este lugar.

Chris Pratt can bulk up for a marvel movie and everyone is cool with is.



Kumail Nanjiani does it and people call him “grotesque” and assume he’s using steroids.



I hate it here. pic.twitter.com/9LSfvreUtc — Michelle (@meesh_llegos) January 3, 2021

Mira, el hecho de que Marvel (y la mayoría de los estudios de cine, en realidad) esperen que sus estrellas se vuelvan y se mantengan ridículamente musculosas es algo que vale la pena interrogar, pero avergonzar al cuerpo de Kumail Nanjiani al "usar esteroides" es... bueno, no es algo positivo.

Look, the fact that Marvel (and most movie studios, really) expect their stars to get and stay really ridiculously buff is something worth interrogating - but body shaming Kumail Nanjiani by staying he’s “on steroids” is...well, it’s not a good look. — BEETLE (@beetlefella101) January 3, 2021

Kumail Nanjiani es cancelado por aumentar su volumen para una película de superhéroes y personas afirman que usa esteroides. ¿Pero, al mismo tiempo, adulan a todos los Chris por establecer el estándar de los cuerpos masculinos y los elogian por verse bien? Qué interesante (por ser blancos).

Kumail Nanjiani gets canceled for bulking up for a superhero movie and people claiming his using steroids..



But in the same breath they fawn over all the Chrises for setting the standard of male bodies and praise them for looking buff?



Qwhite interesting. pic.twitter.com/tKf72OWBqD — The Battinson (@BattinsonBatman) January 3, 2021

Es extraño (y racista) que la gente venga por Kumail Nanjiani y lo acuse de tomar esteroides. Ha estado musculoso durante algunos años. Estoy feliz por él de que consiguiera un papel de Marvel y ahora podrá doblarme como una silla plegable si quisiera.

It's weird (and racist) that people are coming for Kumail Nanjiani and accusing him of taking steroids. Also he's been jacked for a few years now.



I'm just happy for him that he got the marvel gig and could now bend me like a folding chair if he wanted to. — Black Lives Matter (The Nintendo Nerds) 🏳️‍🌈 (@_NintendoNerds) January 3, 2021

Ver cuánto se ridiculiza y avergüenza a Kumail Nanjiani mientras se prepara para su papel de maravilla es realmente jodido considerando que los hombres blancos en Marvel son idolatrados y no se les pregunta si toman esteroides.

seeing how much kumail nanjiani is being ridiculed & body shamed as he gets ready for his marvel role is really fucked considering white men in marvel are idolized & don't get asked if they're on steroids — farzeen 🏹 (@farzeenather) January 4, 2021

