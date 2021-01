Fanática reinterpreta Star Wars como una alegoría de los crímenes cometidos por los blancos en el pasado

Por más que algunos quieran negarlo, Star Wars siempre ha sido una franquicia cuyas historias giran en torno a la política. Estamos en pleno 2021 y aún se encuentran comentarios en Internet de parte de usuarios que piden a otros dedicarse específicamente a lo que hacen, por ejemplo a los deportistas o actores, pero la política está en todos lados y el derecho a opinar también. No debería causar sorpresa o desagrado que muchos tomen ese lado de la saga de ciencia ficción y que este pueda ser fácilmente aplicado a la realidad que estamos viviendo. Sin duda la relevancia de la historia protagonizada por Luke Skywalker ha estado por décadas entre nosotros y George Lucas no pudo evitar meter algo de realidad en su creación.



Resulta que hace un par de días, una fan de la saga subió a su cuenta en Twitter un video en el que discute cómo la franquicia puede interpretarse en la forma de una alegoría a los crímenes cometidos por las personas blancas. Para esto, ella comienza diciendo que le parece muy interesante la forma en la cual otras personas interpretan la escena en la que Darth Vader revela a Luke Skywalker que él es su padre. Mientras que ella lo ve como una gran revelación que altera la vida del protagonista, asegura que ha notado cómo la mayoría de fans lo ven más de una forma en la que ser hijo de Darth Vader explica por qué Luke es tan poderoso, y además destaca la forma en la que él de seguro creyó que su padre fue un gran hombre.



Al mencionar esto como la base de las decisiones tomadas por Luke y la forma en la que el personaje crece, el tema del que habla en el video justamente pasa al otro lado, que es el de su interpretación. El padre de Luke no fue el héroe que él imaginó sino que en realidad se trataba del villano de la historia, lo que claramente destruyó todo lo que podía haber creído de Anakin. La fanática, que tiene como nombre de usuario @binarey_, dice que esta parte es una alegoría a las personas blancas que creen que sus ancestros fueron los héroes de la historia y descubren que realmente fueron los villanos. De esta forma, dice que Star Wars nos enseña que siempre nos podemos examinar a nosotros mismos y convertirnos en mejores personas, reevaluando el daño que nuestros ancestros ocasionaron.





Este video hace alusión a los sucesos recientes en Estados Unidos, donde un grupo de personas, no está de más especificar que son blancas, se metieron al Capitolio y destrozaron el lugar en nombre de la supremacía blanca. Convocados por Donald Trump, específicamente desde su cuenta en Twitter, este asalto que dejó 5 muertos y 80 arrestos aproximadamente, fue un intento más de los republicanos de evadir el resultado de las elecciones que colocó a John Biden como el presidente electo de Estados Unidos.



Las comparaciones de la vida real con la saga empezaron gracias a este video, donde algunos mencionan lo curioso que les parecen las claras diferencias entre los buenos y los malos de las películas de Star Wars. A lo largo de la saga siempre hemos podido ver cómo el Imperio, o la Primera Orden, está llena de hombres blancos con hambre de poder. En este grupo hay algunas mujeres, pero son ellos quienes ocupan la mayoría de lugares y su líder es por lo general un hombre blanco de avanzada edad.

Some thoughts on Luke Skywalker and whiteness.

(I’m prepared for all the hate. Bring it on.) pic.twitter.com/27Q7kVPDbu — lady king (she/they) (@binarey_) January 8, 2021





Cuando miramos al lado opuesto, a los Rebeldes y la Resistencia, encontramos a seres de distintas razas y planetas, una gran parte son humanos, y otra gran parte son mujeres, pero en lo que se destaca en este bando es precisamente la diversidad y un intercambio de opiniones mucho más libre que en el de los villanos. Además, que una mujer sea líder de los Rebeldes no es algo que nos parezca raro.



En los comentarios en el video, se encuentran también varios usuarios que dicen que no es una buena idea mezclar la política con Star Wars; al parecer olvidaron que, literalmente, la trilogía de precuelas se diferencia de otras trilogías por tener a la política como su protagonista principal. En el fondo, siempre hubo una guerra y la democracia estaba en peligro. Las repúblicas galácticas tenían muchos vacíos de poder y otras poseían autoridades muy débiles, que permitieron a Palpatine hacer su jugada maestra hasta terminar con todo el poder, y revelando en el proceso que es el malvado Darth Sidious.

