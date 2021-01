Jefe de programación de HBO cree que Game of Thrones nunca será tan grande como Marvel o Star Wars

HBO ha buscado competir en el mundo del streaming al lanzar su propia plataforma de contenido on demand y dejar atrás sólo el espectro que abarcaba HBO Go, para convertirla en HBO Max, la cual al igual que su competencia, promete tener contenido original y producciones que atraigan no sólo a aquellos que gustan de ver sus ya reconocidas y galardonadas series. Pero a pesar del esfuerzo por reinventarse y echar mano de las historias que tienen disponibles como el universo de Game of Thrones - 83%, los altos mandos no están seguros de poder competir contra grandes franquicias como lo es Marvel Studios y Star Wars.

Casey Bloys, quien fue ascendido a director de contenido de HBO y HBO Max en agosto, ha dado una entrevista para Variety en la que explica la reinvención que están viviendo dentro de la compañía y cómo es que han ido abriendo espectros que el canal de televisión Premium no se había atrevido a tocar con anterioridad. Además, añadió que están haciendo uso de universos concretos que ya tienen cierta fama, como el creado por George R.R. Martin , para poder seguir reteniendo a la audiencia, siendo así el cómo se dio continuidad al spin-off, House of Dragons. Sin embargo, cuando se le preguntó si estas nuevas producciones de fantasía podrían competir con lo creado por Marvel o inclusive por Star Wars, el director admitió que lo que los superhéroes han conseguido es gracias a un trabajo de muchos años que en HBO apenas comienzan a desarrollar:

Esas son propiedades fantásticas que tienen décadas y décadas. No sé si sería tan grande, pero ciertamente es un gran recurso que tenemos y un mundo asombroso. Así que no creo que sea el único [programa] por el resto de su vida.

Si algo le podemos reconocer a Marvel Studios es que, a pesar de sus múltiples tropiezos, con el pasar de los años han logrado crear un universo cinematográfico sólido en historias, en desarrollo, pero sobre todo sustentable y atrayente de las audiencias. Y pareciera que con la llegada de Disney Plus terminó por solidificarse, ya que estos héroes no sólo contarán sus historias en una sala de cine, sino que se enlazarán a la pantalla chica con el uso de la plataforma. Un ejemplo de esto es WandaVision, la cual se dice que está conectada con los sucesos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Por su parte, LucasFilm está siguiendo el mismo patrón. Después de que el desenlace de la última trilogía no terminara por convencer a los fanáticos, el estudio ha optado por enfocar sus esfuerzos en el streaming y ha dado luz verde a que varios personajes como Ahsoka, Boba Fett y Obi-Wan vuelvan a las andadas en futuras series. Después de que The Mandalorian - 91% rompiera todos los récords posibles, como nominaciones y visualizaciones; y los malos, como la serie más pirateada del mundo.

Tal como el director de contenidos de HBO lo dijo, la compañía está tratando de entrar al juego y salirse un poco de la establecido. Si bien su contenido siempre ha representado calidad, ahora quieren llegar a ese público que no los había volteado a ver hasta ahora. Claro que les ayuda el acuerdo con Warner de estrenar las películas en simultáneo con las salas de cine, el cual se puso a prueba con el lanzamiento de Mujer Maravilla 1984 - 90%.

Entre la programación que Bloys señaló se encontraban programas de DC Cómics como la próxima serie Peacemaker protagonizada por John Cena o la serie Green Lantern de Greg Berlanti. También dijo que las ofertas de programas como Gossip Girl y animación para adultos como South Park tienen el potencial de atraer espectadores fuera del ámbito tradicional de HBO.

