La Mujer Maravilla original de Zack Snyder conocería a Steve Trevor después de Batman vs Superman

Nadie lo pone en duda, Mujer Maravilla es uno de los personajes más respetados del Universo Extendido de DC, tal vez el más querido de todos. Desde su aparición en 2016 ha conquistado los corazones de millones y su aventura todavía se encuentra lejos de terminar. Zack Snyder compartió a través de redes sociales una imagen que muestra su idea original para Diana Prince, una muy diferente a la presentada por Patty Jenkins al año siguiente. El directo sugiere que la Mujer Maravilla conocería al amor de su vida, Streve Trevor, hasta después de los acontecimientos observados en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%.

La Mujer Maravilla de Jenkins es inspiradora, un princesa guerrera que lucha por la justicia y que su esperanza por la humanidad no termina jamás; su convicciones corresponden a una completa negación hacia la violencia y obviamente a luchar contra sus adversarios sin matarlos. Las dos películas protagonizadas por Gal Gadot nos muestras a una superheroína de gran corazón que siempre buscará llevar las cosas por el camino de la paz... algo muy diferente a lo que Zack Snyder pensó para el personaje en su propia versión de la historia. Ya todos miramos esa fotografía, Diana en 1854 sostiene tres cabezas humanas.

El director llevó la foto a sus redes sociales, incluyendo Twitter, donde además compartió una curiosa declaración sobre el personaje. Puedes leer sus palabras a continuación:

Wonder Woman 1854. Esta asombrosa imagen tomada por Stephen Berkman de una Diana perteneciente a otro universo, cansada de la guerra, que había perseguido a Ares por los campos de batalla del mundo y aún no había conocido a Steve, quien la ayudaría a restaurar su fe en la humanidad y el amor mismo.

Wonder Woman 1854 - This amazing image shot by Stephen Berkman of an else-world, war weary Diana, who had chased Aries across the battlefields of the world and had yet to meet Steve, who would help her restore her faith in mankind and love itself. pic.twitter.com/eofkAMg9as — Zack Snyder (@ZackSnyder) January 5, 2021

Cabe mencionar que Diana Prince admite haber perdido su fe en la humanidad en Batman vs Superman, por lo que podemos pensar que Snyder tenía pensado colocar al personaje de Steve Trevor tras el enfrentamiento con Doomsday. Zack y Jenkins manejaron conceptos algo diferentes para Diana Prince, sin embargo, el director mantiene un respeto total hacia la visión presentada por la cineasta en 2017. Cuando un fan en Vero le preguntó si usará la foto en la versión remasterizada de Batman vs Superman, Zack escribió: "[La imagen] no será utilizada porque contradice la brillante película hecha por Patty y yo apoyo lo que hizo por la historia." No veremos a la Mujer Maravilla en su modo más salvaje jamás, al menos no en muchos años y no con Snyder.

Zack Snyder esta muy cerca de estrenar su corte especial de Liga de la Justicia - 41% en HBO Max y allí tendremos la oportunidad de mirar una vez más a la increíble Mujer Maravilla. El proyecto fue desarrollado como una mini-serie para la plataforma y seguramente se transformará en un éxito rotundo para Warner Bros. y el DCEU. Los últimos días se ha comentado sobre la posibilidad de que Snyder continúe haciendo más películas para la saga, no obstante, el directos se siente inseguro respecto a su permanencia, pues tiene muchos otros proyecto por delante que no se encuentran vinculados a la industria de superhéroes.

Por otro lado, a cines y streaming ha llegado Mujer Maravilla 1984 - 90%, la nueva película de la superheroína que ya es un éxito en HBO Max, sin embargo, no podemos decir que le haya ido muy bien entra las críticas. Los comentarios más severos indican que el argumento no tiene sentido y que el guión se encuentra plagado de incoherencia, con la parte romántica tal vez como la mejor llevada. Sin importar lo anterior, es probable que Warner autorice una secuela para el personaje, su viaje no ha terminado y necesitamos una conclusión digna. No falta mucho tiempo para que Gal Gadot deje de ser la Wonder Woman.

