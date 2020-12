Así celebraron los fans de Stan Lee el que hubiera sido su cumpleaños 98

Más que cualquier otro superhéroe, el personaje más recordado de todo el universo de Marvel es Stan Lee , la mente que estuvo detrás de varias de las fantásticas figuras que son tan populares hoy en día. Gracias a la imaginación y perseverancia de Lee es que hoy conocemos a Peter Parker, a los X-Men y una iniciativa llamada Vengadores. El hombre que en sus sueños voló tan alto que decidió compartir esa magia con todas las personas que fueran posibles.

Su camino comenzó a tener forma y a marcar un futuro extraordinario después de haber trabajado como ayudante en la editorial Timely Comics, conocida después como Marvel Comics, donde a la edad de 20 años consiguió debutar como guionista al publicar Captain America Foils Traitor’s Revenge. Después de algunos tropiezos de la compañía, Stan mantuvo los comics en la mente de los lectores para mantener viva la curiosidad por las novelas gráficas y sus creaciones.

El resto es historia, pero la fama de Lee no quedó únicamente cerca de los fans de los comics, esta creció cuando se hicieron las adaptaciones cinematográficas y el autor decidió formar parte de ellas con pequeños pero inolvidables cameos. Tras su muerte el 12 de noviembre de 2018, la chispa de Stan Lee sigue presente para sus fans; y hoy que se celebra su cumpleaños número 98, amigos, actores y fans lo recuerdan de diversas maneras.

Robert Downey Jr., quien interpretaría a Tony Stark desde Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% hasta Avengers: Endgame - 95%, compartió con sus seguidores una fotografía junto al también escritor a través de Instagram.

Los homenajes por medio de ilustraciones, pinturas y distintos diseños tampoco se hicieron esperar.

Ya que los cameos se volvieron algo que lo identificó, algunas recopilaciones también se hicieron presentes.

Pero el mismo Stan disfrutaba de las interpretaciones más actuales sobre los personajes que él conocía de toda la vida, como lo fue Capitán América. Y no podía quedar en el olvido las veces que se emocionaba al hablar del trabajo de Chris Evans.

[Stan Lee talking about Chris Evans 💙]



Who's the Marvel actor you bonded with the most?



Stan Lee: "The Marvel actor? Chris, the fellow who plays Captain America. He was the Human Torch and then they made him Captain America and he's the greatest guy. But i love them all." pic.twitter.com/uU5TMZ6PBe