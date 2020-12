Saga de Harry Potter se reestrenará en Cinépolis

Si eres fan de Harry Potter, siempre es un buen momento para volver a ver las películas de la saga cinematográfica que adaptó la serie de libros de J.K. Rowling , pero este es, de hecho, el momento perfecto para hacerlo porque Cinépolis las pondrá en su cartelera muy pronto. Tal como se compartió recientemente en la cuenta oficial de la cadena de cines en Twitter (vía Milenio), a las salas de Cinépolis llegarán las ocho películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, pero aún no se han dado detalles sobre los horarios y fechas de las funciones a pesar de que el interés de los fans está allí.



Lo que sí sabemos es que las películas no estarán disponibles en todos los cines pertenecientes a la cadena debido a que algunos se encuentran cerrados por el semáforo rojo, como las sucursales de Ciudad de México y Querétaro. Sin duda, la oportunidad de revivir la historia del niño mago y sus amigos durante sus años de estudio en Hogwarts es algo que sus seguidores no planean perderse porque encontrar las ocho películas en cartelera no es algo que sucede a menudo. Se desconoce también el tiempo que se mantendrán disponibles en cada una de las sucursales incluidas en el listado compartido por Cinépolis.



En 2020 no hemos tenido tantos estrenos en cines como en otros años debido a la pandemia de coronavirus, y en los primeros países donde se abrieron nuevamente las salas de cine tampoco es que han llegado tantos estrenos, sino que más bien han regresado películas que han estado otros años en cartelera. La saga de Harry Potter es justamente uno de estos relanzamientos y le ha ido muy bien a pesar de que la cantidad de público que está yendo al cine no es la misma que en una situación normal. Es por eso que la proyección de estas adaptaciones es una de las mejores formas de revitalizar el negocio del cine que no anda tan bien que digamos por lo que ocurre en la actualidad.





Un ejemplo de esto fue el reestreno de Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80% en China, gracias al cual finalmente pasó la marca de los mil millones de dólares en la taquilla global. Hay que recalcar que en ese país lo hizo con una versión restaurada y en 4K, que no se ha dicho que será la misma que va a llegar a México. Antes de esta película, la única de la saga en haber conseguido una taquilla similar fue Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II - 96%, que fue la conclusión a la saga de ocho filmes que dividió la adaptación de la última novela en dos para poder abarcar mejor el desenlace de la popular historia.



¡Atentos muggles y magos! Porque tendremos algo muy mágico para ustedes en nuestras salas, estén atentos.



Las películas de Harry Potter empezaron a llegar a cines desde 2001 hasta 2011, que fue cuando se estrenó la última. Surgieron como adaptaciones de la saga literaria creada por la escritora J.K. Rowling, que fueron un éxito por su propia cuenta, al punto de que la autora escribió libros adicionales sobre el universo aunque no necesariamente fueron continuaciones de la historia principal. Sin embargo, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que fue publicado en 2001 y es una guía sobre los animales del Mundo Mágico, terminó convirtiéndose en un relato completamente diferente que Rowling tomó para dar lugar a más películas.



En la actualidad, la franquicia de Warner Bros. continúa con la serie de precuelas basada en ese libro, siendo la más reciente Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%. La siguiente película del total de cinco que se han planeado a modo de precuelas se tomará más tiempo del esperado en llegar a cines por los conflictos por los que ha atravesado la producción. No nos referimos a la controversia de cada comentario que ha realizado la autora de las obras originales sobre las personas trans, que ciertamente afectarán a la taquilla y recepción de los filmes, sino al despido de Johnny Depp y Mads Mikkelsen como el nuevo actor en el papel que interpretó.

