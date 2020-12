Patty Jenkins dirigirá nueva la película de Star Wars "Rogue Squadron"

Es un día emocionante para los fanáticos de Star Wars. Disney y Lucasfilm liberan esta tarde un conjunto de noticias sobre los proyectos que llegarán más adelanta para la lejana galaxia y son completamente emocionantes. A través de sus redes sociales, Patty Jenkins, directora de Mujer Maravilla - 92% y Wonder Woman 1984, confirma su unión de fuerzas con la empresa del ratón para dar sentido a una nueva película de la franquicia. La cineasta ha logrado una gran carrera en Hollywood y tan solo era cuestión de tiempo para que se agregará a las líneas de la empresa más lucrativa de cine en estos momento. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Mediante su perfil en Twitter, Patty Jenkins comparte un video de minuto y medio en el que se le puede ver andando en patines mientras narra la historia de vida de su padre mientras sirvió como piloto en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aunque en un principio no se logra comprender el significado del video, en pocos segundos relata que durante un largo tiempo ha buscado la historia perfecta para narrar esa pasión que siente por la velocidad y la emoción por los viajes en avioneta; inmediatamente asegura que la acaba de encontrar. Acto seguido, se coloca un casco de las fuerzas rebeldes observadas en Star Wars y camina hacia lo que parece ser un X-Wing.

La nueva película de Star Wars con Patty Jenkins lleva por título Rogue Squadron parece ser un spin-off, sin embargo, no se ha explicado mucho sobre el tiempo en el que se desarrollará, antes o después del olvidable episodio IX. Esta buena nueva convierte a Jenkins en la primera directora en estar a cargo de una cinta de Star Wars; por supuesto que no podemos olvidarnos de Deborah Chow, cineasta que trabajo en uno de los capítulos de The Mandalorian - 90%, serie para Disney Plus. Por su parte, Bob Iger, alto ejecutivo de Disney, se siente completamente fascinado por la incorporación de Patty a la familia Star Wars; compartió su alegría a través de un tuit. También puedes ver el video a continuación:

We are thrilled to have the great Patty Jenkins directing our @StarWars feature film Rogue Squadron, and as a true admirer of her work, it is an honor to have Patty directing her next film for us! https://t.co/5jKqaQ6Guk