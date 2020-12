Vikingos lanza emocionante trailer de la última parte de su temporada 6

A finales del año pasado, History Channel estrenó la sexta temporada de su exitosa serie Vikingos - 100%, la cual recibió una calificación perfecta por parte de los críticos, pues señalaron que en esta entrega final la serie retomó el camino luego de una quinta temporada que perdió un poco el rumbo. Los primeros diez episodios fueron aplaudidos por los especialistas y ahora la serie está a punto de lanzar la segunda tanda de diez capítulos que pondrán fin a la historia que comenzó en 2013.

En un nuevo y emocionante trailer de la segunda parte de la sexta temporada de Vikingos se reveló que los nuevos diez episodios podrán verse primero en Amazon Prime Video, algo que sorprende, pues las entregas pasadas se habían estrenado directamente en History Channel. Asimismo, destaca el cambio de plataforma de streaming, pues hace tan solo un par de meses se pensaba que esta última parte de la serie tendría su estreno en Netflix.

Desde su primera temporada, este drama histórico realista creado por Michael Hirst cuenta las hazañas del vikingo Ragnar Lothbrok, así como de su familia y descendientes, durante la expansión nórdica. La serie está inspirada en los cuentos de los nórdicos de la alta edad media escandinava y está ambientada al comienzo de la época vikinga, marcada por la incursión de Lindisfarne en 793.

Vikingos está protagonizada por Katheryn Winnick como Lagertha; Clive Standen como Rollo; Jonathan Rhys Meyers como el Obispo Heahmund; Alexander Ludwig como Bjorn; y Alex Hogh Andersen como Ivar, entre otros.

Los primeros diez episodios de la temporada 6 vieron a Bjorn luchar con las responsabilidades de la realeza, así como dándose cuenta de que no puede confiar en su madre, Lagertha, pues ella tiene otros planes. Por otro lado, Ivar cae en manos de Kievan Rus, y en su despiadado e impredecible gobernante, el Príncipe Oleg, puede que finalmente haya encontrado a su rival.

Esa primera parte terminó con un terrible desenlace de la batalla entre los Vikingos y los Rus, por lo que el final de la serie explorará la conclusión de dicho conflicto y las graves consecuencias resultantes de este hecho. Es así como el nuevo trailer, recientemente liberado por Amazon, recuerda que la edad dorada de los vikingos está a punto de llegar a su fin.

Si bien la producción de esta segunda parte de la temporada final tuvo que detenerse a finales de marzo por la pandemia de COVID-19, la parte dos podrá estrenar este año y de hecho tiene su fecha de lanzamiento programada para el 30 de diciembre. Así que los fanáticos de la serie podrán disfrutar de este regalo de fin de año.

Con los diez primeros episodios, los especialistas destacaron que Vikingos se estaba encaminado hacia un gran final, pues las intrigas y violencia escalaron de forma agradable e interesante para mantener el interés de los fans, por lo que es probable que los últimos diez capítulos sean lo que este programa necesita para cerrar con broche de oro. A continuación puedes ver el emocionante trailer recién lanzado:

