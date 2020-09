Disney nunca tuvo idea de qué hacer con la trilogía de Star Wars

Disney compró Lucasfilm en 2012 y no pasó mucho tiempo para que revelara al mundo la nueva película de Star Wars. El estudio se puso a trabajar rápidamente en una nueva historia y pronto tuvimos personajes nunca antes conocidos en medio de una aventura espectacular que prometía grandes respuestas a misterios fascinantes. Pero el resultado final se convirtió en una pesadilla para los ejecutivos. Un nuevo artículo de ScreenRant declara que la empresa del ratón jamás tuvo la mínima idea de cómo desarrollar la propuesta observada en Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%. El mal traído por el viaje de Rey será recordado por largo tiempo

En su escrito, Thomas Bacon de ScreenRant recupera algunos fragmentos importantes y recientes en la historia de Lucasfilm dentro de sus laboratorios, por ejemplo, las palabras encontradas en el libro de Bob Iger, CEO de Disney, The Ride of A Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company (El viaje de toda una vida: lecciones aprendidas en 15 años como CEO de Walt Disney Company). Iger hablo sobre la furia que sintió George Lucas al descubrir que Disney había creado una historia completamente diferente a sus espaldas: "Se molestó de inmediato cuando [Kathleen Kennedy y J.J. Abrams] comenzaron a describir la trama, y se dio cuenta de que no estábamos usando una de las historias que presentó durante las negociaciones."

Bacon sostiene que un gran error de Disney fue colocar a J.J. Abrams a cargo de la primera película, un cineasta dotado, pero que en El Despertar de la Fuerza presentó demasiados misterios que a final de cuentas no se resolvieron o lo hicieron de manera poco satisfactoria: "Ha adoptado un enfoque similar en sus películas, creando misterios que con frecuencia no tiene intención de solucionar nunca", por ejemplo, ¿cómo surgió la Primera Orden para amenazar a la galaxia, y por qué la Nueva República es tan incapaz de manejar sus asuntos, lo que obliga a Leia a formar un movimiento de Resistencia por separado? ¿Quién es Maz Kanata,? ¿cómo consiguió poner sus manos en el sable de luz que Luke Skywalker perdió en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94% y por qué ese sable de luz "llamó" a Rey?

Thomas también habla sobre la nula sinergia entre Rian Johnson y Abrams, los directores que se hicieron cargo de Star Wars para Disney y que ofrecieron películas con historias casi independientes una de la otra. Entre otros detalles que demuestran la poca planeación de la trilogía fue la inexistencia de Palpatine en el guión de Colin Trevorrow para El Ascenso de Skywalker, Rey Palpatine al último minuto, y las declaraciones de John Boyega para GQ a principios del mes, señalando que el estudio nunca tuvo una idea fija para el personaje de Finn y que solo lo incluyeron para unirse a la cuota de diversidad.

Johnson falló en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, pero vaya que introdujo una serie de ideas interesantes, como el hecho de que la sangre no importa y que un elegido de la Fuerza puede venir de cualquier sitio; para El Ascenso de Skywalker, Abrams se deshace completamente de lo anterior en un intento de no padecer todo el odio y las críticas que recibió episodio VIII… errando de forma monumental. La última entrega de la nueva trilogía recibió las peores calificaciones y comentarios, además, su desempeño en taquilla fue lamentable en comparación con el de sus predecesoras. Mal para Abrams y mal por Disney al no ir más lejos.

La siguiente película de Star Wars llegará hasta finales de 2022 y estará a cargo de Taika Waititi; por el momento los detalles son desconocidos pero sabemos que tomará lugar en la Alta República, un tiempo en el que las fuerzas de los Jedi eran poderosas y se movían a través de la galaxia con plena libertad, sin grandes temores hacia la Oscuridad. En aquel tiempo las fuerzas malignas estaban lejanas a exterminar a los guerreros del lado luminoso.

