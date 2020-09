The Suicide Squad: James Gunn prepara serie de Peacemaker para HBO con John Cena

Hoy al medio día, James Gunn y John Cena sorprendieron a los medios de comunicación con una noticia que nadie esperaba. Ambos se han involucrado en el desarrollo de una serie para HBO que tendrá como protagonista a Peacemaker, famoso superhéroe DC y una de los personajes principales en The Suicide Squad , la película que hace tiempo quedó en manos de Gunn tras haber sido despedido por Disney. El director y el actor compartieron su entusiasmo a través de sus respectivas perfiles en Twitter y mencionaron algunos detalles interesantes sobre el proyecto que está por llegar. En los siguientes párrafos exponemos toda la información.

En verano de 2018 James Gunn fue despedido de Marvel Studios y Disney por un escándalo relacionado con una serie de tuits antiguos. Warner Bros. observó su oportunidad justo ahí delante y no demoró en acercarse al director para ofrecerle el proyecto de The Suicide Squad, una película con las aspiraciones de arreglar los abundantes problemas de Escuadrón Suicida - 25%. Por supuesto que James aceptó y se inmiscuyó en el desarrolló del guión y las posteriores grabaciones. La cinta contará con un reparto de lujo, agregando a algunas de las estrellas ya observadas en la primera película y otras nuevas. Nos enteramos que John Cena tomaría el papel y Peacemaker y ahora se confirma que el personaje y el actor tendrán su propia serie para HBO. Aquí los anuncios.

Estoy muy emocionado de trabajar en #PEACEMAKER con mis amigos John Cena y el productor de The Suicide Squad, Peter Safran, en esta nueva serie original de HBO Max y Warner Bros. TV.

¡¡Trabajar junto a James Gunn en Thw Suicide Squad fue una clase magistral absoluta sobre cómo dar vida a los personajes queridos de una manera nueva y divertida. No puedo esperar a que el DC Universe experimente más con el absurdo que resulta el Pacificador en este nuevo proyecto pa HBO Max!!

Working alongside @JamesGunn on #SuicideSquad was an absolute masterclass in how to best bring beloved characters to life in a new and fun way. I cannot wait for the #DCUniverse to experience more of absurdity that is the Peacemaker in this new project on @hbomax!!! pic.twitter.com/PZ9dOa7Dzj — John Cena (@JohnCena) September 23, 2020

Brandon Davis, periodiosta de cine y televisión, opinó en Twitter: "Esto se siente más como 'Cena/Peacemaker se destaca en The Suicide Squad, hagamos más de eso'". James Gunn retuiteó la publicación y expuso su postura:

Cierto. También DC vino a mí y me dijo: 'Si pudieras hacer un programa de televisión sobre cualquier personaje de The Suicide Squad, ¿cuál harías primero?' Y yo pensé: 'He tenido esta idea sobre Peacemaker...' Siempre me impulsa lo que más me emociona creativamente en el momento.

True. It’s also DC coming to me & saying, “If you could do a TV show about any character from The Suicide Squad, which one would you do 1st?” And I was like, “I’ve been having this idea about #Peacemaker...” I’m always driven by what excites me most creatively in the moment. https://t.co/tY6VNot9Hy — James Gunn (@JamesGunn) September 23, 2020

Una seguidora de James Gunn le reclamó por anunciar un nuevo proyecto cuando ni siquiera ha comenzado con las grabaciones de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para Marvel Studios; el cineasta se defendió señalando que las fechas de producción para la tercera entrega de los superhéroes interestelares siguen estando fijas y en nada intervendrán con la creación de la nueva serie de Peacemaker en HBO Max. Cabe mencionar que el producto para la pantalla chica se lanzará después de que The Suicide Squad ya pisado la cartelera, por lo que pasará un largo tiempo hasta tener nuevos detalles.

Las grabaciones de The Suicide Squad terminaron hace algunos meses, muy a tiempo antes de que se desatara la crisis de salud global. En línea se filtraron algunas imágenes del set en donde podemos observar diferentes acercamientos a diferentes personajes, pero fue en el DC FanDome donde obtuvimos los avances más interesantes. Además de Margot Robbie como Harley Quinn (un personaje bastante querido y esperado) y John Cena como Peacemaker, en el elenco de The Suicide Squad también encontraremos a Jai Courtney, Joaquín Cosio, Taika Waititi, Alicia Braga, Viola Davis, Idris Elba, entre muchos otros. James Gunn y Warner Bros. parece que han tirado la casa por la ventana y no han reparado en contratar a un gran número de estrellas para asegurar el éxito; pero con la serie ahora sabemos que Peacemaker será un personaje importante en la película.

The Suicide Squad llegará a los cines el 6 de agosto de 2021.

