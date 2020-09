Studio Ghibli liberó imágenes en alta resolución de ocho de sus películas

Considerado por muchos fanáticos y críticos como el mejor estudio de animación del mundo, Studio Ghibli se ha dado a conocer por éxitos como El Viaje de Chihiro - 97%, ganadora de un premio Oscar en la categoría de Mejor película animada; Mi Vecino Totoro - 93%; La Historia de la Princesa Kaguya - 100%; La Colina de las Amapolas - 83%, por mencionar solo algunos de sus filmes. Ahora, para consentir a sus más leales seguidores, el estudio liberó imágenes en alta resolución, para su descarga gratuita, de ocho de sus cintas icónicas (vía CBR.com).

Studio Ghibli también es conocido por ser el estudio fundado y dirigido, hasta 2013, por Hayao Miyazaki (Se Levanta el Viento - 88%, Ponyo y el Secreto de la Sirenita - 92%, El Increíble Castillo Vagabundo - 87%), uno de los directores de cine de animación más destacados de los últimos años.

Este año, el estudio sorprendió con el anuncio de una nueva película, Aya and the Witch, la primera cinta en 3D para Studio Ghibli. Detrás de este nuevo filme están Goro Miyazaki (Sanzoku no Musume Rōnya, La Colina de las Amapolas, Cuentos de Terramar - 41%), hijo de Hayao, ocupando la silla de director, mientras que su padre se encarga de la planificación y el desarrollo.

De esta manera, a pesar de que 2020 ha sido un año muy complicado, el estudio japonés no ha dejado de sorprender a sus fanáticos y ahora ha vuelto a hacerlo con la liberación de más de 400 imágenes en alta resolución de ocho películas icónicas, con solo una pequeña solicitud del productor Toshio Suzuki.

Los materiales liberados en el sitio web oficial de Studio Ghibli corresponden a 50 imágenes de cada una de las siguientes películas: El recuerdo de Marnie - 91%, El Viaje de Chihiro, Ponyo y el Secreto de la Sirenita - 92%, La Historia de la Princesa Kaguya, La Colina de las Amapolas, Se Levanta el Viento, Arrietty y el Mundo de los Diminutos - 95% y Cuentos de Terramar.

Studio Ghibli es conocido por tener una postura muy protectora con respecto a la distribución de sus películas y todo lo relacionado con ellas, como imágenes o material adicional, sin embargo, parece que la compañía, poco a poco, ha ido aflojando su control.

A pesar de lo anterior, el productor del estudio, Toshio Suzuki, incluyó una solicitud especial para la descarga de las imágenes recién liberadas. El japonés pidió que los fanáticos usen libremente el material, pero dentro del alcance del sentido común, a lo que los fanáticos entendieron que las imágenes no deberían usarse en entornos inapropiados que pudieran infringir los derechos artísticos.

En cambio, las 400 imágenes pueden utilizarse para la colección de los fans, protectores de pantalla, la inspiración para los aspirantes a artistas y animadores o como pósters para las paredes de los dormitorios. Otra de las sorpresas que dio el estudio japonés a sus seguidores fue que a principios de este año, se anunció que la colección Ghibli estaría disponible en Netflix en 190 países.

